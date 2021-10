In der Premier League empfängt Tottenham heute Manchester United. Goal hat alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

Spitzenspiel in der Premier League! Am heutigen Samstag, 30. Oktober, empfängt Tottenham Hotspur das Team von Manchester United. Angepfiffen wird das Spiel um 18.30 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium.

Neun Spieltage liegen in dieser Premier-League-Saison bereits hinter uns. An der Tabellenspitze liegen mit dem FC Chelsea, dem FC Liverpool und Manchester City drei Topteams noch eng zusammen.

Tottenham Hotspur (6./15 Punkte) und Manchester United (7./14 Punkte) haben bereits Rückstand von fünf oder mehr Punkten auf das Spitzentrio. Mit dem Saisonstart können weder Tottenham noch die Red Devils zufrieden sein. United um Superstar Ronaldo wartet bereits seit vier Spielen auf einen Sieg. Zuletzt setzte es gegen den FC Liverpool eine 0:5-Klatsche. Paul Pogba sah zudem nach einem harten Foul die Rote Karte und verpasst somit das heutige Spiel.

Auch Tottenham kassierte am 9. Spieltag eine Niederlage. Diese fiel mit 0:1 bei West Ham United aber im Rahmen des Erträgliche aus.

Tottenham vs. Manchester United heute live: Das Spiel der Premier League in der Übersicht

Begegnung Tottenham Hotspur - Manchester United Wettbewerb Premier League, 10. Spieltag Datum Samstag, 30. Oktober2021 Anpfiff 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Tottenham Hotspur Stadium, London

Tottenham vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Premier League

Eine Übertragung von Tottenham vs. Manchester United im Free-TV wird es heute nicht geben. Dies liegt daran, dass die Übertragungsrechte an der Premier League exklusiv bei Sky liegen - und das noch bis zum Ende der Saison 2024/25.

Wer sich Spiele aus der wohl besten Liga der Welt live ansehen möchte, muss dafür allerdings bezahlen da Sky ein Pay-TV-Sender ist.

Tottenham vs. Manchester United heute live im TV auf Sky sehen

Viele von Euch sind wahrscheinlich im Besitz eines Bundesliga-Pakets, mit dem er die Samstagsspiele und die Partien in englischen Wochen live verfolgen könnt. In diesem sind die Übertragungen von Spielen aus der Premier League aber nicht enthalten.

Wer sich die Spiele aus der englischen Topliga ansehen will, dem stehen zwei Abo-Optionen offen. Zum einen das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat, zum anderen das Sport- und Bundesliga-Paket für 30 Euro im Monat. Hier gibt es alle Informationen zu den unterschiedlichen Sky-Paketen.

Tottenham vs. Manchester United heute live im Pay-TV: So sieht die Übertragung von Sky aus

Ihr habt ein Sport-Paket oder ein kombiniertes Paket von Sky abonniert? Dann könnt Ihr Tottenham vs. Manchester United heute live verfolgen.

Die Übertragung beginnt bereits um 18 Uhr auf Sky Sport 1 (HD). Kommentator des Spiels ist Florian Schmidt-Sommerfeld.

Tottenham vs. Manchester United heute im LIVE-STREAM: Übertragung mit Sky Go und Sky Ticket

Alle Sky-Kunden, die sich Tottenham vs. Manchester United heute nicht live am heimischen TV ansehen können, haben die Möglichkeit das Spiel via Sky Go auf dem PC, Smartphone oder Tablet live zu verfolgen.

Was muss man dafür machen? Einfach die kostenlose App Sky Go auf das jeweilige Endgerät downloaden, sich dann mit den Sky-Zugangsdaten anmelden und schon steht einem schönen Fußballabend mit einem Topspiel aus der Premier League nichts mehr im Wege.

Tottenham vs. Manchester United heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket: Diese Vorteile bietet der Service

Wer nicht Sky Kunde ist, sich Tottenham vs. Manchester United aber noch kurzfristig ansehen will, hat dazu mit einem Sky Ticket die Chance. Angeboten wird ein Sky Ticket zu drei unterschiedlichen Preisen. Ein Tagesticket kostet 14,99 Euro, ein Monatsticket 29,99 Euro, und wer das Monatsticket gleich für ein Jahr bucht bezahlt 19,99 Euro pro Monat.

Mit einem Sky Ticket und der ebenfalls kostenlosen App habt Ihr Zugriff auf das Sky-Programm auf Eurem PC und auf verschiedenen Endgeräten. Die App gibt es auch für Smart-TVs, Konsolen und TV-Sticks - auf diesen Wegen könnt Ihr Euch das heutige Spiel also auch auf dem heimischen TV-Gerät live ansehen.

Tottenham vs. Manchester United heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Nichts vom Spiel Tottenham vs. Manchester United verpasst Ihr heute auch im LIVE-TICKER von Goal.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Tottenham vs. Manchester United!

Tottenham vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden heutigen Kontrahenten.

Tottenham vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick