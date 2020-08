Tottenham im Kadercheck: Wie sehen Mourinhos neue Spurs aus? Drei Buli-Spieler im Fokus

Jose Mourinho geht in seine erste volle Saison als Tottenham-Trainer: Was machte der Klub bisher auf dem Transfermarkt? Wo gibt es noch Bedarf?

HINTERGRUND

In der vergangenen Premier-League-Saison landete Tottenham auf Tabellenplatz sechs und verpasste damit erstmals seit der Saison 2014/15 die Qualifikation für die . Die Rückkehr in die Königsklasse ist das erklärte Ziel für die kommende Saison. Zum Auftakt geht es am 12. September zuhause gegen den .

: Die Situation im Tor

Personal: Hugo Lloris (Vertrag bis 2022), Joe Hart (Vertrag bis 2022), Paulo Gazzaniga (Vertrag bis 2022), Alfie Whiteman (Vertrag bis 2022)

Abgänge: Michel Vorm (vereinslos)

Zugänge: Hart (ablösefrei vom )

Fragezeichen: -

Kandidaten: -



Quelle: imago images / Sportimage

Hugo Lloris (33) ist als Kapitän und jahrelanger Stammkeeper im Tor von Tottenham unumstritten. Dahinter steht ein Duell zwischen Paulo Gazzaniga (28) und dem neuverpflichteten Joe Hart (33) um die Rolle des Ersatzmannes an.

Der Argentinier Gazzaniga stand in der vergangenen Saison wochenlang im Tottenham-Tor, als Lloris wegen einer Schulterverletzung ausfiel. Fehlerfrei blieb er dabei aber nicht immer: In 25 Pflichtspielen bewahrte er nur fünfmal eine weiße Weste und kassierte insgesamt 33 Gegentore.

Sein Rivale um den Posten als Ersatzmann ist der ehemalige englische Nationalkeeper Hart, der in der vergangenen Saison lediglich bei drei Pokalspielen für den FC Burnley zum Einsatz kam. Er wechselte für zwei Jahre ablösefrei zu Tottenham – und gab sich bei seiner Vorstellung betont demütig: "Ich bin hier, um dem Team zu helfen – egal, ob auf oder neben dem Platz." Wohl eher zweiteres.

Kaum Einsatzchancen hat der 21-jährige Alfie Whiteman, der im März von der Reserve zur Profimannschaft hochgezogen wurde.

Tottenham Hotspur: Die Situation in der Verteidigung

Personal: Davinson Sanchez (Vertrag bis 2024), Toby Alderweireld, (Vertrag bis 2023) Juan Foyth (Vertrag bis 2022), Japhet Tanganga (Vertrag bis 2025), Cameron Carter-Vickers (Vertrag bis 2021), Ben Davies (Vertrag bis 2024), Danny Rose (Vertrag bis 2021), Serge Aurier (Vertrag bis 2022)

Abgänge: Jan Vertonghen (ablösefrei zu ), Kyle Walker-Peters (für 13,3 Millionen Euro zum )

Zugänge: -

Fragezeichen: Foyth, Carter-Vickers, Rose, Aurier

Kandidaten: Milan Skriniar ( ), Ainsley Maitland-Niles ( ), Max Aarons ( ), Matt Doherty ( )

Zwischenzeitlich probierte es Mourinho in der vergangenen Saison zwar mit einer Abwehr-Dreierkette, die Zukunft ist aber wohl die in der Schlussphase der Saison angewandte Viererkette. In der Innenverteidigung gesetzt sind dabei Stand jetzt Davinson Sanchez (24) und Toby Alderweireld (31).

Aufgrund des Abgangs von Jan Vertonghen (33) hat Tottenham aber noch Bedarf an einem dritten hochklassigen Innenverteidiger. Zuletzt gehandelt wurde der bei Inter Mailand seit Jahren bewährte Milan Skriniar (25). Er würde die Mannschaft sofort verstärken und hätte auch gute Aussichten, Sanchez oder Alderweireld auf die Bank zu verdrängen.

Der 22-jähriger Argentinier Juan Foyth (22) wurde einst von seinem Landsmann und Ex-Trainer Mauricio Pochettino gefördert, spielte unter Mourinho aber gar keine Rolle und könnte abgegeben werden. Angeblich ist Aufsteiger mit Trainer Marcelo Bielsa interessiert. Auch der zuletzt an Luton Town verliehene Cameron Carter-Vickers (22) hat wohl keine Zukunft bei Tottenham. Deutlich größer ist Mourinhos Vertrauen in Japhet Tanganga (21), der kürzlich einen neuen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat.

Auf den Außenverteidigerpositionen herrscht aktuell noch reichlich Unklarheit. Rechts hinten ist Serge Aurier gesetzt, der zwar stets für viel Offensivdrang sorgt, ob seiner Defensivschwäche bei einer Viererkette aber ein Sicherheitsrisiko darstellt. Womöglich verlässt Aurier den Klub noch, angeblich sind Bayer 04 Leverkusen und Milan interessiert.

Ersatzmann für Aurier? Gibt es keinen. Kyle Walker-Peters wechselte nach einer halbjährigen Leihe für 13,3 Millionen Euro fest zum FC Southampton. Tottenham muss also völlig unabhängig von Auriers Zukunft unbedingt noch einen Rechtsverteidiger verpflichten. Im Gespräch sind Matt Doherty (28) von den Wolverhampton Wanderers, Max Aarons (20) von Norwich City, an dem auch der FC Bayern interessiert sein soll, sowie Ainsley Maitland-Niles. Dessen Verpflichtung ist aber nur schwer vorstellbar, spielt er doch bereits seit dem Alter von fünf Jahren für Tottenhams Lokalrivalen FC Arsenal.

Auch links hinten sollte Tottenham noch handeln. Erste Wahl ist dort aktuell der bestenfalls durchschnittliche Ben Davies. Die langjährige Stammbesetzung Danny Rose kehrte von ihrer halbjährigen Leihe zu zurück, soll aber direkt wieder abgegeben werden. Angebliches Interesse gibt es vom Rose-Jugendklub Leeds.

Eine Alternative als Linksverteidiger wäre Flügelstürmer Ryan Sessegnon (20), der in seiner Premierensaison nach seinem Wechsel vom für 27 Millionen Euro aber nur auf zwölf Pflichtspieleinsätze kam und von Amsterdam umworben werden soll.

Tottenham Hotspur: Die Situation im Mittelfeld

Personal: Eric Dier (Vertrag bis 2024), Tanguy Ndombele (Vertrag bis 2025), Giovani Lo Celso (Vertrag bis 2025), Harry Winks (Vertrag bis 2024), Pierre-Emile Höjbjerg (Vertrag bis 2025), Moussa Sissoko (Vertrag bis 2023), Gedson Fernandes (bis 2021 von Benfica ausgeliehen, dann Kaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro), Dele Alli (Vertrag bis 2024)

Abgänge: Oliver Skipp (per Leihe zu Norwich City)

Zugänge: Lo Celso (zuletzt ausgeliehen, für 32 Millionen Euro von fest verpflichtet), Höjbjerg (für 16,6 Millionen Euro vom FC Southampton)

Fragezeichen: Ndombele

Kandidaten: -



Quelle: Getty Images

Im zentralen Mittelfeld ist Tottenham – sowohl defensiv als auch offensiv – mit unterschiedlichsten Spielertypen hervorragend aufgestellt und hat keinen Bedarf an weiteren Spielern.

Giovani Lo Celso (24), der vor allem in der Schlussphase der Saison als Spielmacher überzeugte, wurde nach seiner einjährigen Leihe von Real Betis für 32 Millionen Euro fest verpflichtet. Knapp halb so viel investierte Tottenham in den ehemaligen Bayern-Spieler Pierre-Emile Höjbjerg (25), der in den vergangenen Jahren als Stammspieler im defensiven Mittelfeld des FC Southampton gute Leistungen zeigte. Mit 24 Jahren wurde er dort sogar zum Kapitän ernannt, verlor dieses Amt aber wieder, als er im Laufe der vergangenen Saison seine Wechselabsichten kommunizierte.

Gemeinsam mit Eric Dier (26), Harry Winks (24), Moussa Sissoko (31), dem bis 2021 von Benfica ausgeliehenen Gedson Fernandes (21) und Dele Alli (24) wird sich das Duo um die mutmaßlich drei Plätze im zentralen Mittelfeld streiten.

Nachwuchstalent Oliver Skipp (20) verließ den Klub unterdessen per einjähriger Leihe zu Norwich City, Tanguy Ndombele (23) soll wohl folgen. Im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro als Rekordtransfer von Oympique Lyon verpflichtet, rechtfertigte Ndombele die hohe Ablösesumme bisher nicht. Das Verhältnis mit Mourinho soll äußerst schlecht sein. Angeblich sind der und am französischen Nationalspieler interessiert.

Tottenham Hotspur: Die Situation im Angriff

Personal: Harry Kane (Vertrag bis 2024), Heung-Min Son (Vertrag bis 2023), Steven Bergwijn (Vertrag bis 2025), Lucas Moura (Vertrag bis 2024), Erik Lamela (Vertrag bis 2022), Ryan Sessegnon (Vertrag bis 2025), Jack Clarke (Vertrag bis 2023)

Abgänge: -

Zugänge: -

Fragezeichen: Sessegnon

Kandidaten: Troy Deeney ( ), Callum Wilson (AFC ), Robin Quaison (FSV ), Gareth Bale ( ), Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen), Ivan Perisic (Inter Mailand, zuletzt an den verliehen), Marcelo Brozovic (Inter Mailand)



Quelle: Getty Images

Mourinho sieht offenbar Bedarf an einem weiteren Flügelstürmer und einem Ersatzmann für Mittelstürmer Harry Kane (27). Sollten ihm diese beiden Wünsche erfüllt werden, wäre Tottenham im Offensivbereich hervorragend aufgestellt. Spekulationen gibt es jedenfalls reichlich.

Für den Posten als Kane-Ersatz gelten die Stammstürmer der Absteiger FC Watford (Troy Deeney, 32) und AFC Bournemouth (Callum Wilson, 28) als Kandidaten. Beide sind Premier-League-erfahren und absolut treffsicher. Deeney machte in 398 Pflichtspielen für Watford 133 Tore, Wilson in 187 für Bournemouth 67. Ebenfalls gehandelt wird Robin Quaison (26) vom FSV Mainz 05, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

In Sachen Flügelstürmer gibt es natürlich auch in diesem Sommer das alljährlich wiederkehrende Gerücht namens Gareth Bale (31). Eine Rückkehr zu dem Klub, bei dem er zwischen 2007 und 2013 zum Linksaußen von Weltformat aufgestiegen war, ist aber vor allem aus finanziellen Gründen unrealistisch. Bei Real Madrid verdient Bale angeblich mehr als eine halbe Million Euro pro Woche, sein Vertrag läuft noch zwei Jahre.

Eher unwahrscheinlich ist auch eine Verpflichtung von Ivan Perisic (31), der zuletzt von Inter Mailand an den FC Bayern München verliehen war. Nach seinen starken Leistungen beim Champions-League-Finalturnier wird der FC Bayern wohl alles daransetzen, den Kroaten fest zu verpflichten. Mourinho, der Perisic einst schon zu holen wollte, wird wohl erneut leer ausgehen.

Leichter zu bekommen wären sicherlich Perisics ehemaliger Inter- und aktueller kroatischer Nationalmannschaftskollege Marcelo Brozovic (27) und Leon Bailey (23) von Bayer 04 Leverkusen, die beide ebenfalls gehandelt werden.