So seht Ihr Tottenham Hotspur Women gegen Everton Women mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 10 14. Nov. 2026 - 10:00 BetWright Stadium

Tottenham Hotspur Women empfängt Everton Women im BetWright Stadium zu einem WSL-Spiel, das für beide Klubs in dieser Phase der Saison wichtig ist.

Tottenham unter Martin Ho steht auf Tabellenplatz vier und geht nach einem 2:1-Sieg gegen Brighton & Hove Albion im letzten WSL-Spiel mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Zuvor hatte das Team nacheinander gegen Arsenal und Chelsea verloren. Vor den eigenen Fans will Tottenham nun an den Erfolg anknüpfen.

Everton reist mit einer anderen jüngsten Bilanz an. Das Team von Scott Phelan spielte in der WSL 1:1 gegen Chelsea und gewann anschließend sein bislang letztes Spiel im WSL Cup mit 6:0 gegen Durham Women. Dieses Ergebnis dürfte vor der Reise nach London für einen deutlichen Moralschub gesorgt haben.

Everton steht in der WSL-Tabelle auf Platz acht und braucht Punkte, um nach oben zu klettern. Ein Sieg im BetWright Stadium wäre ein starkes Zeichen eines Teams, das in dieser Saison bereits gezeigt hat, dass es sich Ergebnisse erkämpfen kann.

Tottenham hat den Heimvorteil und will seinen Platz unter den ersten vier verteidigen. Everton ist motiviert, Boden gutzumachen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses WSL-Spiel live zu sehen.

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