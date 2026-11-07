So sehen Sie Tottenham Hotspur Women gegen Brighton & Hove Albion Women mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 09:00 Gaughan Group Stadium

Tottenham Hotspur Women empfängt Brighton & Hove Albion Women im Gaughan Group Stadium zu einem WSL-Spiel, das für beide Teams in der Tabelle von großer Bedeutung ist.

Das Team von Martin Ho steht in der WSL auf Platz vier, zeigte zuletzt aber schwankende Leistungen. Auf zwei Liga-Niederlagen in Folge gegen Arsenal und Chelsea folgte ein überzeugender 4:1-Sieg gegen Birmingham City. Tottenham ist also weiterhin zu starken Auftritten fähig, wenn alles zusammenpasst.

Brighton reist in guter Form nach London. Das Team von Arturo Ruiz hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und kommt nach einem 2:1-Sieg gegen Crystal Palace in der WSL zu dieser Partie.

Die Gäste stehen auf Platz sechs. Mit einem Sieg im Gaughan Group Stadium würden sie den Rückstand auf ihre Londoner Gastgeberinnen verkürzen und das Kräfteverhältnis in der oberen Tabellenhälfte verändern.

Diese beiden Klubs sind in den vergangenen zwei Spielzeiten viermal in der WSL aufeinandergetroffen. Die Duelle waren eng umkämpft. Brighton will an die jüngsten Erfolge anknüpfen, während Tottenham seinen Platz unter den ersten vier festigen möchte.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung dieses WSL-Spiels wissen müssen.

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