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England 1
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Gaughan Group Stadium
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Tottenham Hotspur Women gegen Brighton & Hove Albion Women heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Tottenham Hotspur Women - Brighton & Hove Albion Women
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England 1

Alles Wissenswerte dazu, wie Sie das heutige WSL-Spiel zwischen Tottenham Hotspur Women und Brighton & Hove Albion Women live sehen können.

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Spielvorschau

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England 1 - Spielwoche 9
Gaughan Group Stadium

Tottenham Hotspur Women empfängt Brighton & Hove Albion Women im Gaughan Group Stadium zu einem WSL-Spiel, das für beide Teams in der Tabelle von großer Bedeutung ist.

Das Team von Martin Ho steht in der WSL auf Platz vier, zeigte zuletzt aber schwankende Leistungen. Auf zwei Liga-Niederlagen in Folge gegen Arsenal und Chelsea folgte ein überzeugender 4:1-Sieg gegen Birmingham City. Tottenham ist also weiterhin zu starken Auftritten fähig, wenn alles zusammenpasst.

Brighton reist in guter Form nach London. Das Team von Arturo Ruiz hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und kommt nach einem 2:1-Sieg gegen Crystal Palace in der WSL zu dieser Partie.

Die Gäste stehen auf Platz sechs. Mit einem Sieg im Gaughan Group Stadium würden sie den Rückstand auf ihre Londoner Gastgeberinnen verkürzen und das Kräfteverhältnis in der oberen Tabellenhälfte verändern.

Diese beiden Klubs sind in den vergangenen zwei Spielzeiten viermal in der WSL aufeinandergetroffen. Die Duelle waren eng umkämpft. Brighton will an die jüngsten Erfolge anknüpfen, während Tottenham seinen Platz unter den ersten vier festigen möchte.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung dieses WSL-Spiels wissen müssen.

Team-News und Kader

Tottenham Hotspur Women vs Brighton & Hove Albion Women Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Ho

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