So seht Ihr Tottenham Hotspur vs. Ipswich Town mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät (PC, Smartphone, Tablet) herunter. Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Rechte hält.

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Vorschau auf das Spiel

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur empfängt Ipswich Town am Samstag, 21. November, im Tottenham Hotspur Stadium zu einem Premier-League-Spiel, das für beide Teams an entgegengesetzten Enden der Tabelle echtes Gewicht hat.

Die Spurs wollen in dieser Partie eine Schwächephase stoppen. Die Mannschaft von Roberto De Zerbi verlor zuletzt mit 0:1 gegen Leeds United, ein Ergebnis, das den Schwung nach zwei Siegen in Folge gegen Crystal Palace und Chelsea bremste. Eine lange Verletztenliste im Kader hat es schwer gemacht, konstant zu bleiben.

Ipswich ist unter Gary O'Neil nach dem direkten Aufstieg aus der Championship zurück in der höchsten Spielklasse und hat genug gezeigt, um zu belegen, dass das Team auf dieses Niveau gehört. Mit elf Punkten aus zehn Spielen steht Ipswich auf Platz 14, eine respektable Ausbeute für einen Aufsteiger mit einem schwierigen Spielplan.

Ipswich reist nach einer 1:2-Niederlage bei Bournemouth in den Norden Londons, doch die Form aus den vergangenen fünf Spielen zeichnet ein differenzierteres Bild. Ein Sieg bei Fulham sowie Unentschieden gegen Nottingham Forest und Hull City zeigen eine konkurrenzfähige Mannschaft, auch wenn die Ergebnisse nicht immer für sie ausfielen.

Ein Spieler, der den Unterschied ausmachen könnte, ist Julio Enciso. Der 22-jährige Paraguayer hat sich schnell in O'Neils System eingefunden und bietet auf der Zehnerposition jenes kreative, energiegeladene Spiel, das jeder Abwehr Probleme bereitet. Er kommt in dieser Saison auf zwei Tore und zwei Vorlagen und unterschrieb bei seiner festen Rückkehr zum Klub einen Fünfjahresvertrag.

Bei den Spurs bleiben De Zerbi durch die Ausfälle von unter anderem Xavi Simons, Savio, Mykhaylo Mudryk und Mathys Tel nur begrenzte Optionen in der Offensive. Wie er mit dieser Verletzungsmisere umgeht, wird maßgeblich darüber entscheiden, ob Tottenham in die Erfolgsspur zurückfindet.

Lest weiter, um alles darüber zu erfahren, wo Ihr Tottenham gegen Ipswich Town live sehen könnt.

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