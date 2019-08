Tottenham Hotspur offenbar vor Verpflichtung von Real Betis' Giovani Lo Celso

Die Spurs schnappen sich nach Ndombele offenbar die nächste Mittelfeld-Verstärkung. Giovani Lo Celso ist ein Wunschspieler der Londoner.

Die stehen offenbar kurz vor einem Transfer von Giovani Lo Celso. Der Argentinier von könnte nach Tanguy Ndombele der zweite Top-Transfer der Londoner werden.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Wie diverse Medien aus (unter anderem Daily Record) und berichten, konnten sich Tottenham und Real Betis nach langen Monaten der Verhandlungen auf einen Transfer Lo Celsos einigen. Der 23-Jährige soll, je nach Bericht, zwischen 60 und 75 Millionen Euro kosten.

Tottenham: Kommt Lo Celso, geht Eriksen?

Anfang Juli hatten die Spurs bereits 60 Millionen Euro in den Transfer von Ndombele investiert. Das erneute Bedürfnis der Spurs, einen Mittelfeldspieler zu verpflichten, könnte auf einen möglichen Abgang von Christian Eriksen hindeuten. Der Däne wäre 2020 ablösefrei und wird wohl dementsprechend noch 2019 abgegeben.

Lo Celso entstammt der Jugendarbeit von CA Rosario. 2016 wechselte er zu , ehe er im Sommer 2019 für 22 Millionen Euro an Real Betis verkauft wurde. Dort erzielte er in der vergangenen Saison 16 Tore in 46 Spielen. Entsprechend wurde er bei diversen Vereinen ins Gespräch gebracht, unter anderem soll auch der FC Bayern Interesse gezeigt haben.