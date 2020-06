Tottenham Hotspur vs. Manchester United heute LIVE im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen: Alle Infos zur Übertragung der Premier League

29. Spieltag in der Premier League: Tottenham Hotspur trifft auf Manchester United . Die Partie wird um 21.15 Uhr im Stadium an der White Hart Lane angepfiffen.

Zum Comeback der Premier League gibt es direkt einen Kracher zwischen den Spurs und den Red Devils. Tottenham hat bis jetzt eine schwache Saison gespielt, der achte Tabellenplatz entspricht nicht den Vorstellungen der Londoner. ist Fünfter, in dem heutigen Duell geht es um eine Vorentscheidung für die internationalen Plätze. Im Hinspiel konnte United Tottenham mit 2:1 besiegen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Manchester United gegen Tottenham Hotspur LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams.

Vorab eine schlechte Nachricht: Leider gibt es die Premier League nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky Sports hat sich die exklusiven Rechte für das Spiel zwischen Tottenham und Manchester gesichert und überträgt das Spiel in voller Länge! Um die Premier League bei Sky sehen zu können, müsst Ihr euch das „Sky Q-Paket“ buchen, welches bei Sky aktuell 14,99 Euro kostet. Alle weiteren Infos findet Ihr auf der Homepage von Sky.

“We have to think that the points are there to fight for. The points are on the pitch and ourselves and United have to fight for them.”



👔 𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 #THFC ⚪️ #COYS