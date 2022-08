Tottenham Hotspur zieht Kaufoption für Verteidiger Cristian Romero

Tottenham Hotspur macht den nächsten Top-Transfer perfekt. Die Spurs ziehen die Kaufoption für Cristian Romero.

Tottenham Hotspur hat den nächsten millionenschweren Transfer perfekt gemacht. Wie die Spurs am Dienstag mitteilten, wurde die Kaufoption für Verteidiger Cristian Romero gezogen. Der 24 Jahre alte Argentinier unterschrieb einen Vertrag bis 2027, Romeros bisheriger Stammverein Atalanta Bergamo erhält Berichten zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro.

Romero war im vergangenen Jahr auf Leihbasis an die White Hart Lane gewechselt, die Leihe umfasste eigentlich zwei Jahre bis Sommer 2023. Allerdings spielte sich Romero unter Trainer Antonio Conte direkt in der Stammelf fest und hatte mit seinen starken Leistungen Anteil an der Champions-League-Qualifikation der Spurs. Aktuell fehlt der elfmalige argentinische Nationalspieler verletzt.

Tottenham Hotspur investiert kräftig auf dem Transfermarkt

Der Abwehrspieler ist der fünfte große Transfer in diesem Sommer für Tottenham. Zuvor waren bereits der Brasilianer Richarlison (58 Mio. Euro), Yves Bissouma (29 Mio. Euro), Destiny Udogie (18 Mio. Euro) sowie Djed Spence (15 Mio. Euro) verpflichtet. Zudem kamen Ivan Perisic und Fraser Forster ablösefrei und Clement Lenglet auf Leihbasis.