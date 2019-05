Tottenham Hotspur: Heung-min Son glaubt an CL-Titel gegen "Lieblingsgegner" Klopp

Tottenhams Heung-min Son ist überzeugt, dass seine Mannschaft das CL-Finale gewinnen kann und hofft, gegen Jürgen Klopp weiter fleißig zu treffen.

Ex- -Star Heung-min Son glaubt fest an einen Königsklassen-Triumph von gegen seinen "Lieblingsgegner" Jürgen Klopp. "Ich treffe sehr gerne gegen ihn und hoffe auch am Samstag", sagte der Ex-Profi des und von dem Kicker vor dem Endspiel gegen den FC Liverpool in Madrid (21.00 Uhr im LIVE-TICKER).

Bei den Aufeinandertreffen mit dem deutschen Startrainer Klopp hat der 26 Jahre alte Südkoreaner insgesamt bereits sechs Tore erzielt. Doch nicht nur seine eigene Quote lässt den Stürmer träumen. "Wir können durch unseren Zusammenhalt und unsere Qualität jeden Gegner schlagen", sagte Son.

Tottenham Hotspur: Gegen Liverpool zum ersten Titel in der ?

Mit den Spurs hatte er im Halbfinale beim 3:2-Erfolg im Rückspiel bei Ajax Amsterdam noch einen deutlichen Rückstand gedreht und kann erstmals in der Champions League triumphieren.

Liverpool hatte zuvor durch einen sensationellen 4:0-Triumph gegen den FC Barcelona sein Endspiel-Ticket gelöst.