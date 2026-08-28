Tottenham Hotspur vs. Newcastle United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur und Newcastle United stoßen am 29. August 2026 um 16:30 Uhr GMT (12:30 Uhr EST / 17:30 Uhr BST / 18:30 Uhr SAST) an.

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Die Bühne in Nordlondon: Samstagabend-Drama in N17

Tottenham Hotspur kehrt am Samstag, dem 29. August, für ein hochklassiges Premier-League-Duell des 2. Spieltags gegen Newcastle United nach Hause zurück. Nach unterschiedlichen Ergebnissen am Auftaktwochenende will Spurs die Atmosphäre im eigenen Stadion nutzen, um die ersten Ligapunkte der Saison zu holen. Für Newcastle bietet die Reise nach Nordlondon eine wertvolle Gelegenheit, auf dem starken Auftaktauftritt aufzubauen und auswärts die Ambitionen auf die Top vier zu untermauern.

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Tottenham sucht nach Auftaktniederlage die sofortige Reaktion

Tottenham geht in den 2. Spieltag und will nach der enttäuschenden 0:3-Auswärtsniederlage bei Brentford im Gtech Community Stadium am 22. August eine Reaktion zeigen. Frühe Nachlässigkeiten in der Defensive brachten Spurs durch Tore von Keane Lewis-Potter und Vitaly Janelt in der ersten Halbzeit ins Hintertreffen, bevor Michael Kayode nach der Pause einen dritten Treffer nachlegte. Zurück im eigenen Stadion wird Spurs versuchen, defensiv kompakter zu stehen und sich auf die kreativen Qualitäten von James Maddison und Mathys Tel zu verlassen, um Newcastles Abwehrreihe zu knacken.

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Newcastles starker Start: Drama und Widerstandskraft im Liverpool-Thriller mit vier Toren

Newcastle United reist mit viel Energie nach Nordlondon, nachdem die Mannschaft am Sonntag, dem 23. August, im St James' Park ein dramatisches 2:2 gegen Liverpool gespielt hat. Anthony Elanga brachte Newcastle in der fünften Minute in Führung, bevor Joe Willock im zweiten Durchgang erneut vorlegte. Obwohl ein später Elfmeter von Dominik Szoboszlai in der 99. Minute Newcastle alle drei Punkte nahm, zeigte Newcastle ein enormes körperliches Pressing und gefährliche Konter, Qualitäten, auf die das Team am Samstag setzen wird, um Spurs zu verunsichern.

Direkter Vergleich: Eng umkämpfte Duelle mit vielen Toren

Spiele zwischen Tottenham und Newcastle haben konstant temporeiche und torreiche Begegnungen hervorgebracht. Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 holte Newcastle dank der Tore von Malick Thiaw und Jacob Ramsey einen 2:1-Sieg in London. Da beide Teams über schnelle Außenspieler und durchsetzungsstarke zentrale Mittelfeldreihen verfügen, verspricht das Duell am Samstag knappe Momente und ununterbrochenes Tempo.

Mögliche Startaufstellungen

Tottenham Hotspur: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Tonali, Gallagher; Savio, Richarlison, Tel

Newcastle United: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Wissa, Barnes; Osula

Teamnews & Kader

Roberto De Zerbi muss in diesem Spiel auf sechs Spieler verzichten. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Micky van de Ven, Pedro Porro und Pape Sarr werden allesamt als verletzt geführt, Sperren gibt es im Kader keine. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde bislang noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Matthias Jaissle hat bei Newcastle eine kürzere, aber dennoch nennenswerte Ausfallliste. Valentino Livramento und Joelinton stehen beide verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Sperren gibt es bei den Gästen nicht, eine prognostizierte Startelf wird ergänzt, sobald sie bestätigt ist.

Form

Tottenhams letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war die 0:3-Niederlage gegen Brentford in der Premier League am 22. August, ein ernüchternder Start in die Ligasaison. Zuvor spielte Spurs in einem Freundschaftsspiel 2:2 gegen Hoffenheim, ehe am Vortag derselbe Gegner mit 3:0 geschlagen wurde. In diesen fünf Partien erzielte Tottenham sieben Tore und kassierte sechs, wobei das einzige Pflichtspielergebnis in diesem Lauf die Niederlage gegen Brentford war.

Newcastles letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 2:2 gegen Liverpool in der Premier League, obwohl Newcastle zweimal in Führung lag. Davor spielte Newcastle 1:1 gegen Straßburg und verlor in der Vorbereitung 1:2 gegen Bayer Leverkusen. Newcastle erzielte in den fünf Partien sieben Tore und kassierte acht, der einzige Sieg gelang gegen Valencia.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 10. Februar 2026 in der Premier League statt, als Newcastle das Tottenham Hotspur Stadium mit 2:1 gewann. Davor trennten sich beide Teams im Dezember 2025 im St James' Park 2:2. Newcastle besiegte Tottenham zudem im Oktober 2025 im Carabao Cup mit 2:0. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben kommt Newcastle auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage, wobei Tottenhams einziger Sieg in diesem Zeitraum ein 2:1 im St James' Park im Januar 2025 war.