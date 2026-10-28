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Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace: Alle Infos zum Premier-League-Spiel

Tottenham - Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
Premier League
R. De Zerbi

Ausführliche Vorschau auf Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace in der Premier League. Kann Tottenham an den Sieg gegen Chelsea anknüpfen und einen weiteren Derbysieg feiern?

Tottenham gegen Crystal Palace: Vorschau auf das Premier-League-Spiel

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Premier League - Spielwoche 9
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham empfängt Crystal Palace am Samstag, 31. Oktober, um 13:30 Uhr EST beziehungsweise 17:30 Uhr GMT im Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham nach historischem Sieg gegen Chelsea im Aufwind

Tottenham befindet sich in der ungewohnten Lage, zwei Premier-League-Spiele in Folge gewonnen zu haben. Auf einen 3:1-Sieg gegen Coventry, bei dem der zurückgekehrte James Maddison ein Traumtor erzielte, folgte ein äußerst seltener Erfolg an der Stamford Bridge gegen den Rivalen Chelsea. Es war erst Tottenhams zweiter Premier-League-Sieg dort im 37. Anlauf.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Crystal Palace kommt überhaupt nicht in Schwung

Tottenhams Londoner Rivale Crystal Palace tut sich unter dem neuen Trainer Pierre Sage schwer und hat aus den ersten acht Spielen nur sieben Punkte geholt. Damit steht Palace in der Premier League auf dem gefährlichen 17. Platz. Die aktuelle Form ist miserabel: In den vergangenen beiden Spielen gab es zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer, zudem kassierte die Mannschaft sieben Gegentore. Nun hofft Palace, an seine jüngsten Auftritte bei Tottenham anknüpfen zu können, wo die Mannschaft ihre letzten beiden Premier-League-Gastspiele gewann.

Pierre SageGetty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • Palace hat drei der letzten fünf Duelle mit Tottenham gewonnen.
  • Keines der letzten elf Duelle zwischen den beiden Mannschaften endete unentschieden.
  • Palace hat in diesem Kalenderjahr 50 Gegentore in der Premier League kassiert, vier mehr als jede andere Mannschaft.

Voraussichtliche Startelfs

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

Neuigkeiten zu den Teams und Kader

Tottenham vs Crystal Palace Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. De Zerbi

Form

TOT

TOT - Form

LIV
N3-1
AVL
N2-3
MUN
U1-1
COV
S3-1
CHE
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CRY

CRY - Form

NFO
S3-1
OL
N3-2
BHA
N5-0
BJK
U2-2
NEW
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Head to Head

TottenhamUnentschiedenCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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