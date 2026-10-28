Tottenham gegen Crystal Palace: Vorschau auf das Premier-League-Spiel

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham empfängt Crystal Palace am Samstag, 31. Oktober, um 13:30 Uhr EST beziehungsweise 17:30 Uhr GMT im Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham nach historischem Sieg gegen Chelsea im Aufwind

Tottenham befindet sich in der ungewohnten Lage, zwei Premier-League-Spiele in Folge gewonnen zu haben. Auf einen 3:1-Sieg gegen Coventry, bei dem der zurückgekehrte James Maddison ein Traumtor erzielte, folgte ein äußerst seltener Erfolg an der Stamford Bridge gegen den Rivalen Chelsea. Es war erst Tottenhams zweiter Premier-League-Sieg dort im 37. Anlauf.

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Crystal Palace kommt überhaupt nicht in Schwung

Tottenhams Londoner Rivale Crystal Palace tut sich unter dem neuen Trainer Pierre Sage schwer und hat aus den ersten acht Spielen nur sieben Punkte geholt. Damit steht Palace in der Premier League auf dem gefährlichen 17. Platz. Die aktuelle Form ist miserabel: In den vergangenen beiden Spielen gab es zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer, zudem kassierte die Mannschaft sieben Gegentore. Nun hofft Palace, an seine jüngsten Auftritte bei Tottenham anknüpfen zu können, wo die Mannschaft ihre letzten beiden Premier-League-Gastspiele gewann.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

Palace hat drei der letzten fünf Duelle mit Tottenham gewonnen.

Keines der letzten elf Duelle zwischen den beiden Mannschaften endete unentschieden.

Palace hat in diesem Kalenderjahr 50 Gegentore in der Premier League kassiert, vier mehr als jede andere Mannschaft.

Voraussichtliche Startelfs

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

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