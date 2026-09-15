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Premier League
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Tottenham Hotspur gegen Aston Villa: Alles, was ihr zur Premier-League-Vorschau wissen müsst

Premier League
Tottenham
Aston Villa
R. De Zerbi
U. Emery
S. Tonali

Umfassende Spielvorschau auf Tottenham gegen Aston Villa in der Premier League. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Form und mehr.

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Premier League - Spielwoche 5
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham gegen Aston Villa beginnt am 19. Sept. 2026 um 07:30 Uhr EST und 11:30 Uhr GMT.

Spurs und Villa wollen miserable Starts korrigieren

Tottenham und Aston Villa haben einen miserablen Start in ihre Saison 2026/27 hingelegt. Es ist vielleicht noch zu früh, um von einem Sechs-Punkte-Spiel zu sprechen, doch dieses frühe Samstagsspiel in der Hauptstadt könnte sich als Katalysator für das Team erweisen, das den Mut hat, zu gewinnen.

Torlose Spurs haben weiter Probleme zu Hause

Trotz ihrer enormen Ausgaben im Sommer hat Tottenhams Mannschaft von Roberto De Zerbi in dieser Saison in vier EPL-Spielen noch kein einziges Tor erzielt. Sie hat zwei torlose Unentschieden geholt und liegt damit in der Tabelle einen Punkt vor Villa. Beide Teams sind noch sieglos, was dieses Duell potenziell zu einem faszinierenden, für beide Fanlager und Spieler aber nervösen Spiel macht. Spurs hatten in der vergangenen Saison die drittschlechteste Heimbilanz aller Teams der Liga und holten im Tottenham Hotspur Stadium nur 15 Punkte, was lediglich 36 % ihrer gesamten Punkteausbeute in der Saison 2025/26 entsprach. Nach zwei 17. Plätzen in Folge in der Liga könnte der Vorstand mit De Zerbi nicht mehr allzu geduldig sein, wenn Spurs in dieser Saison keine deutlichen Fortschritte macht.

FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONGetty Images

Villa hat seine Achse verloren

Während Spurs stark in teure Neuzugänge investiert hat, haben die Villans mit Youri Tielemans, Ezri Konsa und Morgan Rogers wichtige Spieler an Premier-League-Rivalen verloren. Bis auf eines ihrer EPL-Spiele in dieser Saison blieb Villa in allen Partien ohne Torerfolg, zuletzt bei der 1:2-Heimniederlage gegen Nottingham Forest. Die Mannschaft von Unai Emery kann aus dem 3:2-Auswärtssieg gegen Club Brugge in der Champions League etwas Zuversicht ziehen, und das könnte ihr den Glauben geben, an diesem Wochenende die nationale Saison in Schwung zu bringen.

Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

  • Spurs ist in den ersten vier EPL-Spielen einer Saison zum ersten Mal in seiner Geschichte ohne Tor geblieben.
  • Es sind 407 Minuten vergangen, seit Spurs zuletzt in der Premier League getroffen hat, und es ist das erste Mal, dass das Team seit September 2006 in vier aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen ohne Tor geblieben ist.
  • Dejan Kulusevski, Xavi Simons und Mykhaylo Mudryk fehlen Spurs allesamt langfristig.
  • Dies ist das vierte Mal, dass Villa eine Premier-League-Saison beginnt, ohne eines der ersten vier Spiele zu gewinnen, nach 1992/93, 1997/98 und 2025/26.
Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Spurs (4231): Kinsky; Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Villa (4231): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen; Kamara, Barkley; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Team-News & Kader

Tottenham vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. De Zerbi

Roberto De Zerbi muss verletzungsbedingt auf Wilson Odobert, Xavi Simons und Mykhaylo Mudryk verzichten. Pedro Porro und Destiny Udogie fehlten beide beim Unentschieden gegen Everton am vergangenen Wochenende, und ihre Fitness wird vor dieser Partie beobachtet werden. Eine wahrscheinliche Startelf wurde noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Unai Emery hat ebenfalls eine lange Ausfallliste, denn Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo und Pau Torres fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Sperren sind aktuell bei keiner der beiden Mannschaften verzeichnet. Villas Kaderbreite wird in einem dicht gedrängten Spielplan auf die Probe gestellt, und Updates zu weiteren Fitnessproblemen werden hinzugefügt, sobald sie bekannt werden.

Form

TOT

TOT - Form

BRE
N3-0
CHA
S5-1
NEW
N0-2
NFO
U0-0
EVE
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
AVL

AVL - Form

BHA
N4-0
ARS
N0-1
HUL
U0-0
CLB
S2-3
NFO
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Tottenham hat eines seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang gegen Charlton Athletic im Carabao Cup, ein 5:1 am 26. August. In der Premier League blieb Spurs in allen drei Partien ohne Torerfolg, spielte 0:0 gegen Nottingham Forest und Everton und verlor 0:2 gegen Newcastle United sowie 0:3 gegen Brentford. In diesen fünf Spielen erzielte das Team fünf Tore und kassierte acht.

Aston Villa hat eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, dazu einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Niederlage gegen Nottingham Forest am 12. September. Villa holte in diesem Lauf allerdings auch einen Sieg und gewann am 8. September in der Champions League auswärts mit 3:2 gegen Club Brugge. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sechs Tore und kassierte acht, darunter drei Niederlagen in Folge in den letzten drei Premier-League-Partien.

Direkter Vergleich

Head to Head

TottenhamUnentschiedenAston Villa
1
0
4
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
England FA Cup
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
END
England FA Cup
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 3. Mai 2026 statt, als Aston Villa Tottenham in der Premier League im Villa Park mit 2:1 besiegte. In den vergangenen fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben hat Villa viermal gewonnen und Spurs einmal, wobei Tottenhams einziger Sieg ein 2:1 in der Premier League im Oktober 2025 im Villa Park war. Villa hat in diesen fünf Begegnungen neun Tore erzielt, Spurs sechs.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
440081+712
S
S
S
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
S
S
S
S
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
S
U
U
S
4
HullHullHUL
422052+38
U
U
S
S
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
S
U
N
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
4211109+17
U
N
S
S
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
U
U
U
S
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
U
U
U
S
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
S
N
N
S
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
S
U
U
N
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
N
U
S
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
N
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
U
U
N
N
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
N
U
N
N
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

In der aktuellen Premier-League-Tabelle liegt Tottenham auf Platz 17, Aston Villa ist 19.

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