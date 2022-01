Am Mittwochabend (12. Januar 2022) empfängt Tottenham Hotspur zuhause den FC Chelsea. Das Rückspiel im Carabao-Cup wird um 20.45 Uhr im Tottenham-Hotspur-Stadion angepfiffen.

Die Bundesliga live erleben - jetzt anmelden auf DAZN!

Das Hinspiel konnte das Team von Thomas Tuchel für sich entscheiden. Mit einem Treffer von Kai Havertz und einem Eigentor besiegte man Tottenham Hotspur mit 2:0. Geht es nach Trainer Antonio Conte soll sich das heute natürlich ändern. Ob es Tottenham gelingt das Ruder noch einmal herumzureißen, oder ob der FC Chelsea nichts anbrennen lässt, erfahren wir heute Abend ab 20:45 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea Wettbewerb Carabao-Cup Anpfiff 12. Januar - 20:45 Uhr Spielort Tottenham-Hotspur-Stadion

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea heute live: Ist das Spiel im TV zu sehen?

Leider nein, eine TV-Übertragung für die Partie gibt es nicht. Weder die englische Premier League noch die unterschiedlichen Pokalwettbewerbe Englands werden im deutschen Free-TV gezeigt. Ganz auf eine Übertragung verzichten müsst Ihr aber trotzdem nicht. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr mehr.

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Die Übertragungsrechte für den Carabao-Cup liegen beim Streamingdienst DAZN. Hier könnt Ihr also die kompletten 90 Minuten live verfolgen. Was genau braucht Ihr jetzt aber eigentlich dazu, und was gibt es bei DAZN noch zu sehen?

Wie oben beschrieben handelt es sich bei DAZN um einen reinen Streamingdienst, d.h. alle Inhalte dort werden nur per LIVE-STREAM gezeigt. Demzufolge ist ein internetfähiges Gerät schon einmal Grundvoraussetzung, um zusehen zu können. Außerdem ist das Zusehen dort nicht umsonst. Ihr müsst dabei ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Hier könnt Ihr entweder 14,99 Euro für das Monatsabo zahlen, oder Ihr holt Euch direkt das Jahresabo für 149,99 Euro.

Defeat in the first leg. pic.twitter.com/RgrfxYc76D — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 5, 2022

Zu sehen gibt es bei DAZN alles, was das Sportlerherz begehrt, u.a. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie 121 der insgesamt 136 Champions-League-Partien. Dazu kommen noch LaLiga, Serie A und Ligue 1. Aber auch Fans anderer Sportarten kommen voll auf ihre Kosten. Ihr seht die NBA und NFL live, sowie viele Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Boxen oder Motorsport. Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet hier den Link, um sich anzumelden.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr also ein internetfähiges Gerät und ein gültiges Abo habt, dann könnt Ihr einfach heute Abend ab 20.45 Uhr auf DAZN einschalten. Dort empfangen Euch dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch im LIVE-STREAM.

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Wenn Ihr nicht direkt live vor dem Bildschirm mitfiebern könnt, haben wir auch eine Lösung für Euch. Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr immer up to date, und werdet direkt kostenlos informiert sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.