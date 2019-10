Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München kostenlos im LIVESTREAM mit dem Gratismonat von DAZN - Alles zur Übertragung der Champions League

Tottenham Hotspur empfängt Bayern München in der Champions League. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen könnt.

Am zweiten Spieltag der Champions League trifft Tottenham Hotspur in der Gruppe B auf den FC Bayern München. Das Duell am heutigen Dienstagabend wird um 21 Uhr angepfiffen.

Beide Mannschaften sind in der diesjährigen Champions-League-Saison noch ungeschlagen. Der führt allerdings die Tabelle der Gruppe B an. Der deutsche Rekordmeister gewann am ersten Spieltag mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad.

kam dagegen äußerst überraschend nicht über ein 2:2 bei Olympiakos Piräus hinaus - dabei führten die Spurs zwischenzeitlich mit 2:0.

Tottenham Hotspur oder Bayern München: Wer entscheidet das Kracherspiel der für sich? In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Königsklasse heute Abend live im TV und im LIVESTREAM läuft.

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Das Duell in der Champions League im Überblick

Wo läuft Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München heute im LIVESTREAM?

Bayern-Fans? Spurs-Fans? Aufgepasst! Die besten Nachrichten für Euch zuerst: Das Topspiel der Champions League zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Bayern München wird heute live bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt das Duell im LIVESTREAM. Die Übertragung der Vorberichte beginnt bereits um 20.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Abpfiff.

Es ist bereits die zweite Champions-League-Saison, die DAZN live überträgt. Der Streamingdienst zeigt 110 der insgesamt 138 CL-Spiele im LIVESTREAM - den Großteil sogar exklusiv in voller Länge. Alle Spiele laufen bei DAZN im Einzelspiel.

Im Free-TV oder bei Sky wird das Spiel zwischen den Spurs und dem FC Bayern hingegen heute nicht gezeigt. Sky ist allerdings der zweite Anbieter, der die Champions League live überträgt. Allerdings zeigt der Bezahlsender eine Konferenz aller Spiele, die zur gleichen Zeit angepfiffen werden, sowie lediglich zwei ausgewählte Partien pro Spieltag exklusiv im Einzelspiel - Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München gehört jedoch nicht zu den von Sky ausgewählten Duellen.

Bock auf Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München im LIVESTREAM bei DAZN? Hier gibt's alle Infos zur Champions-League-Übertragung auf einen Blick:

Um auf den LIVESTREAM bei DAZN zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich Abonnent des Streamingdienstes sein. Falls Ihr noch nicht zu den DAZN-Abonnenten gehört, könnt Ihr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen. Wie geht das? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Mit diesem seht Ihr die Champions League sowie die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Nach Ablauf Eures Gratismonats kostet Euch die Mitgliedschaft nur 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Wer sparen will, kann DAZN auch im Jahresabo beziehen. Die Kosten dafür liegen bei einmalig 119,99 Euro, was heruntergerechnet weniger als 10 Euro pro Monat macht.

Livesport ohne Ende! DAZN zeigt jährlich über 8.000 Livesport-Events im LIVESTREAM. Neben der Champions League seht Ihr auch die Europa League, die Bundesliga, die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 live und in voller Länge.

Ladet Euch hier die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

Auch Sportfreaks, die nicht nur auf Fußball stehen, sind bei DAZN genau richtig. Schließlich läuft beim Streamingdienst unter anderem auch die NFL, NBA, MLB, zahlreiche Box-Events, Darts, Moto GP und die UFC.

Wo läuft Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München heute live im TV?

Die wichtigste Information vorweg: Tottenham Hotspur gegen Bayern München wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Auch Pay-TV-Sender Sky, der ebenfalls die Rechte an der Champions League besitzt, zeigt Tottenham vs. Bayern München nicht live im Einzelspiel. Die einzige Option, das Spiel heute live und in voller Länge zu sehen, ist DAZN.

DAZN ist allerdings ein reiner Streamingdienst und eben nicht über das klassische TV-Programm empfangbar. DAZN gibt es nur online im LIVESTREAM - das gilt auch heute. Mit ein paar einfachen Tricks und dem richtigen Zubehör ist es trotzdem möglich, Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München live auf Eurem TV-Gerät zu sehen.

DAZN zeigt Euch Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München im LIVESTREAM auf Eurem Smart-TV! Der Schlüssel dazu ist die kostenlose DAZN-App, die für alle modernen Fernseher mit Internetzugang verfügbar ist.

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München im LIVESTREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV - So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt FC Bayern München bei Tottenham Hotspur mit DAZN auf Eurem Smart-TV!

Auch Sky ist am Dienstagabend mit seinen Kameras live in London vor Ort. Doch der Bezahlsender überträgt das Topspiel der Champions League nicht live im Einzelspiel. Stattdessen zeigt Sky eine Konferenz aller Spiele, die heute Abend um 21 Uhr angepfiffen werden. Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München erlebt Ihr live im TV bei Sky nur in der Konferenz.

Hier gibt's alle Infos zur Konferenz-Übertragung der Champions League bei Sky:

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Die Highlights auf DAZN

Für alle Fans des FC Bayern München und von Tottenham Hotspur: DAZN ist auch in puncto Highlights Eure erste Anlaufstelle. Habt Ihr das Topspiel der Königsklasse verpasst? Kein Problem. DAZN zeigt bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff die Highlights zu Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München.

Damit aber noch nicht genug: Falls Euch die ausführliche Zusammenfassung des Streamingdienstes nicht ausreicht, hat DAZN genau das richtige Angebot für Euch. Ihr könnt Euch bei DAZN das komplette Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Bayern München noch einmal im Re-Live mit Originalkommentar ansehen.

Zu ungeduldig für das Re-Live? Dann springt in der Menüleiste zu den spannendsten Ereignissen des CL-Topspiels vor. DAZN hat diese für Euch markiert.

Artikel wird unten fortgesetzt

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Mit welcher Startelf läuft der FC Bayern München im CL-Kracher gegen Tottenham Hotspur auf? Welcher Startformation vertraut Spurs-Trainer Mauricio Pochettino? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn - also gegen 20 Uhr - erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Das Duell in der Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das heutige Topspiel der Champions League im LIVESTREAM bei DAZN zu verfolgen? Kein Problem. Wir empfehlen Euch folgendes:

Die Berichterstattung beginnt in unserem LIVE-TICKER rund zwanzig Minuten vor Spielbeginn. Sobald der Ball im neuen Tottenham Hotspur Stadium rollt, verpasst Ihr dort keinerlei spielentscheidende Szenen und bleibt stets auf dem Laufenden.

Der Service unseres LIVE-TICKERs ist selbstverständlich komplett kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App: