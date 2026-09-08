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Tottenham gegen Everton, Premier-League-Vorschau: Spurs nach 270 Minuten noch immer ohne Tor

Premier League
Tottenham
Everton
A. Maitland-Niles
R. De Zerbi

Umfassende Spielvorschau auf Tottenham gegen Everton in der Premier League. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Transfers und mehr.

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Premier League - Spielwoche 4
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur gegen Everton beginnt am 12. Sept. 2026 um 12:30 Uhr EST und 17:30 Uhr GMT.

Spurs nach 270 Minuten Fußball noch immer ohne Tor

Trotz Tottenhams enormer Ausgaben auf dem Transfermarkt ist es dem Team in den ersten drei Premier-League-Spielen dieser Saison noch immer nicht gelungen, ein Tor zu erzielen. Auf Niederlagen gegen Brentford und Newcastle folgte zuletzt ein trostloses 0:0 gegen Nottingham Forest. Das Team von Roberto De Zerbi brachte gegen Forest nicht einmal einen einzigen Schuss aufs Tor und konnte sich bei der VAR-Intervention bedanken, die Neco Williams' späten Treffer wegen Handspiels aberkannte. Die Neuzugänge Savio (von Beginn an), Omar Marmoush (von Beginn an) und Mykhailo Mudryk (eingewechselt) kamen alle zum Einsatz.

Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Maitland-Niles' Traumtor sichert Everton den ungeschlagenen Start

Everton kam gegen Man United zweimal nach einem Rückstand zurück und holte ein 2:2 gegen Man United. Debütant Ainsley Maitland-Niles erzielte in der 96. Minute einen Kracher, wodurch Everton nach drei Spielen nun fünf Punkte auf dem Konto hat und ungeschlagen bleibt.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken

  • Spurs sind in den ersten drei Ligaspielen einer Saison zum ersten Mal seit 1975 ohne Torerfolg geblieben.
  • Evetons letzter Auswärtssieg in der Premier League gegen Spurs gelang im September 2020.
  • Spurs holten in der vergangenen Saison gegen Everton sechs Punkte und haben ihre letzten fünf Heimspiele in der Premier League gegen Everton gewonnen.

Voraussichtliche Aufstellungen

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Team-News & Kader

Tottenham vs Everton Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. De Zerbi

Form

TOT

TOT - Form

TSG
U2-2
BRE
N3-0
CHA
S5-1
NEW
N0-2
NFO
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
EVE

EVE - Form

LIL
U1-1
CRY
S2-0
PNE
S0-4
BOU
U1-1
MUN
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Head to Head

TottenhamUnentschiedenEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
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Tottenham
TOT
2
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
12Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
330061+59
S
S
S
3
HullHullHUL
321030+37
U
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
320187+16
N
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
S
U
U
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
U
U
S
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
U
S
N
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
U
S
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
S
N
N
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
N
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
U
U
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
U
U
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
U
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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