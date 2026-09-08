Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur gegen Everton beginnt am 12. Sept. 2026 um 12:30 Uhr EST und 17:30 Uhr GMT.

Spurs nach 270 Minuten Fußball noch immer ohne Tor

Trotz Tottenhams enormer Ausgaben auf dem Transfermarkt ist es dem Team in den ersten drei Premier-League-Spielen dieser Saison noch immer nicht gelungen, ein Tor zu erzielen. Auf Niederlagen gegen Brentford und Newcastle folgte zuletzt ein trostloses 0:0 gegen Nottingham Forest. Das Team von Roberto De Zerbi brachte gegen Forest nicht einmal einen einzigen Schuss aufs Tor und konnte sich bei der VAR-Intervention bedanken, die Neco Williams' späten Treffer wegen Handspiels aberkannte. Die Neuzugänge Savio (von Beginn an), Omar Marmoush (von Beginn an) und Mykhailo Mudryk (eingewechselt) kamen alle zum Einsatz.

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Maitland-Niles' Traumtor sichert Everton den ungeschlagenen Start

Everton kam gegen Man United zweimal nach einem Rückstand zurück und holte ein 2:2 gegen Man United. Debütant Ainsley Maitland-Niles erzielte in der 96. Minute einen Kracher, wodurch Everton nach drei Spielen nun fünf Punkte auf dem Konto hat und ungeschlagen bleibt.

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Wichtige Statistiken

Spurs sind in den ersten drei Ligaspielen einer Saison zum ersten Mal seit 1975 ohne Torerfolg geblieben.

Evetons letzter Auswärtssieg in der Premier League gegen Spurs gelang im September 2020.

Spurs holten in der vergangenen Saison gegen Everton sechs Punkte und haben ihre letzten fünf Heimspiele in der Premier League gegen Everton gewonnen.

Voraussichtliche Aufstellungen

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

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