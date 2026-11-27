Torino gegen Lazio wird von DAZN Italia live übertragen. Hier findet Ihr den TV-Sender und die Möglichkeiten, das Spiel im Livestream zu verfolgen.

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Italien Serie A - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino und Lazio treffen am 13. Spieltag der Serie A im Stadio Olimpico Grande Torino in Turin aufeinander. Anstoß ist am Samstag, 28. November, um 18 Uhr.

Das Torino von Ignazio Abate kommt aus einer 0:1-Niederlage gegen Napoli am vergangenen Samstag im Maradona. McTominays Tor in der 72. Minute entschied eine Partie, in der Mandragora für Torino auch die Latte traf. In der Tabelle steht das Team auf Platz 13.

Das Lazio von Gennaro Gattuso führt die Tabelle an. Das Team ist in dieser Saison noch ungeschlagen und besiegte Lecce am vergangenen Spieltag im Olimpico mit 3:0. Tijjani Noslin gehörte zu den prägenden Spielern dieses Saisonstarts.

Bei Lazio wird vor allem die Rückkehr von Mattia Zaccagni erwartet. Nach einer Läsion des Quadrizepsmuskels trainiert er wieder mit der Mannschaft. Der Kapitän fehlte seit dem 1. November und verpasste die Spiele gegen Napoli und Lecce. Ob Gattuso ihn von Beginn an aufstellt, bleibt abzuwarten.

Torino will punkten, um nach drei Niederlagen in den vergangenen vier Ligaspielen wieder in die Erfolgsspur zu finden. Lazio möchte dagegen die Tabellenführung vor einem dicht gedrängten Spielplan verteidigen, zu dem auch das Derby gegen Roma am 13. Dezember gehört.

Hier findet Ihr alle Informationen dazu, wo Torino gegen Lazio im TV und Livestream zu sehen ist.

Neuigkeiten zu den Teams

Abates Torino dürfte mit folgender Startelf antreten: Perri; Coco, Coemert, Comuzzo; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis; Adams, Simeone. Belghali, Ismajli und Israel stehen nicht zur Verfügung, gesperrte Spieler gibt es nicht.

Gattusos Lazio dürfte mit Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi; Pinamonti, Noslin, Isaksen auflaufen. Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto und Marusic fehlen, gesperrte Spieler gibt es nicht. Weitere Informationen folgen kurz vor dem Anstoß.

Aktuelle Form

Torino holte in den vergangenen fünf Serie-A-Spielen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen (1S-1U-3N). Zuletzt verlor das Team am 21. November mit 0:1 gegen Napoli. Torino erzielte sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Der 3:2-Sieg gegen Monza war der einzige Erfolg, die 1:3-Niederlage gegen Como das deutlichste Ergebnis zu Torinos Ungunsten.

Lazio gewann viermal und spielte einmal unentschieden (4S-1U-0N). Zuletzt gab es am 21. November ein 3:0 gegen Lecce, davor ein 1:1 gegen Napoli. Lazio erzielte 14 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zu diesen Spielen gehörte auch das 6:2 gegen Sassuolo am 27. Oktober.

Direkte Duelle

Das letzte Duell fand am 1. März 2026 statt, als Torino Lazio in der Serie A mit 2:0 besiegte. Von den fünf betrachteten Begegnungen gewann Lazio zwei und Torino ebenfalls zwei, eine Partie endete unentschieden. Lazio erzielte zehn Tore, Torino sieben. Das 3:3 im Oktober 2025 war das torreichste Spiel.

Tabelle

In der Serie A steht Torino auf Platz 13, während Lazio die Tabelle anführt.