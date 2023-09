Torhüter Josh Vickers trauert um seine Frau: "Ich werde jeden Moment in Ehren halten"

Torhüter Josh Vickers trauert um seine Frau. Der Engländer veröffentlicht eine emotionale Nachricht via Instagram.

WAS IST PASSIERT? Josh Vickers hat am Sonntag den Tod seiner Frau Laura öffentlich gemacht. Der Torhüter vom englischen Drittligisten Derby County, der einst in der Jugend des FC Arsenal unter Vertrag stand, veröffentlichte eine emotionale Nachricht bei Instagram.

WAS WURDE GESCHRIEBEN? "Ich habe das schon so oft geschrieben, umgeschrieben und finde immer noch nicht die richtigen Worte. Ich weiß nicht, ob ich es jemals tun werde. Am Dienstagabend hat meine Frau ihren langen Kampf gegen den Krebs verloren", heißt es darin.

Vickers stellte dazu ein Hochzeitsfoto des Paares. Die Eheschließung erfolgte erst vor drei Monaten.

"Laura ist die stärkste, mutigste und liebevollste Person, die ich je getroffen habe. Trotz allem, was sie durchmachte, lächelte sie weiter und ließ nicht zu, dass irgendetwas ihrer schönen Zeit und den unvergesslichen Erinnerungen fürs Leben im Wege stand", so der Engländer weiter.

"Ich werde jeden Moment, den wir zusammen verbracht haben, in Ehren halten. Vom ersten Treffen bis zu dem Moment, als du friedlich gegangen bist. Ich weiß, dass du auf mich herabschauen und mich weiterhin jeden Tag inspirieren wirst."

WAS IST DER HINTERGRUND? Vickers' Frau litt bereits seit längerer Zeit an der Krebserkrankung. Im Juli 2019 teilte er mehrere Bilder bei Instagram.

Dazu schrieb der Torhüter: "Ich bin so stolz auf dich! Acht Chemositzungen durchgezogen und Stufe 1 abgeschlossen. Die letzten sechs, sieben Monate waren alles andere als ideal. Trotz allem, was du durchgemacht hast, hast du mich weiterhin jeden Tag zum Lächeln gebracht und mich inspiriert."