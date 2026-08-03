Im Rahmen ihrer Tour durch die USA unterlagen die Reds im Soldier Field von Chicago nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit Premier-League-Rivale Leeds United 2:4 (2:0). Die Mannschaft von Daniel Farke erzielte ihre vier Treffer in der letzten halben Stunde.

Wirtz hatte nach einer Hereingabe von Jeremie Frimong die Führung von Liverpool durch Luke Chamers (7.) zunächst ausgebaut (40.). Für den deutschen Nationalspieler Wirtz war es der erste Einsatz nach der WM.

In der zweiten Halbzeit gelang Leeds durch Brenden Aaronson (60.), Dominic Calvert-Lewin (71., 85.) und Sean Longstaff ein spektakuläres Comeback.

Seine ersten beiden Spiele in den USA hatte Liverpool gegen Liga-Rivale AFC Sunderland (4:2) und Zweitligist AFC Wrexham (1:0) gewonnen. Leeds hatte zuvor gegen Wrexham verloren (2:3) und gegen Sunderland gewonnen (1:0).