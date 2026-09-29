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Tor und Verletzung bei der brasilianischen Nationalmannschaft: FC Barcelona bangt um Raphinha

Freundschaftsspiele
Raphinha
Australien - Brasilien
Australien
Brasilien

Raphinha galt zuletzt als einer der formstärksten Spieler überhaupt. In Diensten der Selecao zog er sich eine Blessur zu.

Bangen für Hansi Flick: Stürmerstar Raphinha vom spanischen Meister FC Barcelona ist beim erfolgreichen Testspiel von Brasilien in Australien (4:2) mit "Muskelbeschwerden im rechten Oberschenkel" zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Das bestätigte der brasilianische Fußball-Verband CBF bereits während des Spiels in Brisbane, bei dem Raphinha kurz vor dem Pausenpfiff per Foulelfmeter noch zum zwischenzeitlichen 2:2 (45.) getroffen hatte.

Für Barcelona wäre ein Ausfall des 29-Jährigen ein harter Schlag, Raphinha steht nach acht Pflichtspielen bei 14 Toren und drei Vorlagen und soll zeitnah seinen Vertrag verlängern. Schon in der vergangenen Saison hatte Trainer Flick wegen wiederkehrender Oberschenkelprobleme immer wieder über längere Zeit auf Raphinha verzichten müssen. Im März etwa hatte er sich ebenfalls in einem Länderspiel gegen Frankreich verletzt, Flick war darüber "nicht glücklich".

Ohne Raphinha sorgten Bruno (69.) und Vinícius Junior per Foulelfmeter (80.) vier Tage nach dem 1:1 im ersten Spiel in Down Under für den ersten brasilianischen Sieg nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM im Sommer gegen Norwegen. 

Vanderson (3.) hatte die Gäste sehenswert früh in Führung gebracht, Alessandro Circati (28.) und Connor Metcalfe vom Zweitligisten FC St. Pauli mit einem traumhaften Distanzschuss (33.) hatten das Spiel aber zwischenzeitlich zugunsten der Australier gedreht.

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