Topklub angeblich in Lauerstellung: Erhält Said El Mala eine Freigabe für Wechsel zum BVB?

Sollte der BVB tatsächlich das kolportierte Angebot für Said El Mala beim 1. FC Köln einreichen, steht einem Transfer offenbar nichts mehr im Wege. Sofern sich die Offerte von Borussia Dortmund über eine Sockelablöse von 50 Millionen plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen belaufen sollte, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, erhält der 19-Jährige nach Informationen des Express eine Wechselfreigabe.

Demnach habe der Kölner Sportchef Thomas Kessler dem Lager von El Mala um Mutter Sabrina, die sich federführend um die Verhandlungen rund um die Wechselabsichten ihres Sohnes kümmert und auch vor wenigen Wochen dem FC Brentford absagte, sogar ein derartiges Verspechen gegeben.

Am Mittwoch war durchgesickert, dass der BVB im Poker um den U21-Nationalspieler endgültig All-In geht und dafür sogar die eigene Schmerzgrenze deutlich übertreffen wird. Gleichzeitig wird besagtes Angebot nach Informationen von Sky auch erstmals schriftlich in Köln eingehen, um jegliche Zweifel aus dem Weg zu räumen.

Dortmunds Verantwortliche würden damit ein entscheidendes Zeichen in Richtung Geißbockheim setzen, um den Deal nicht noch mehr zu gefährden. Der FC soll zuvor mehrere Offerten abgelehnt und seine Forderungen inzwischen erhöht haben. Entscheidend für eine Einigung sei eine Sockelablöse ohne Ratenzahlung im 50-Millionen-Euro-Bereich.

Warum legt der BVB für Said El Mala so viel Geld auf den Tisch?

Macht der BVB wider erwarten doch einen Rückzieher, winkt El Mala indes eine Alternative im Ausland. Laut Express befindet sich die AC Milan in Lauerstellung und könnte zuschlagen, sollte der Transfer nicht zustande kommen. Davon ist allerdings nicht auszugehen.

El Mala gilt als absoluter Wunschspieler der Borussia, die nach Informationen der Sport Bild bei einer Verpflichtung auf ein langfristig ertragreiches Geschäft hofft. Dass der Teenager voraussichtlich Ousmane Dembele (35 Millionen Euro) als Rekordtransfer ablösen wird, werde nicht als Hindernis gesehen. Stattdessen würden die BVB-Bosse mit einem hohen Wiederverkaufswert rechnen. Allein eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft, die Jürgen Klopp dem Vernehmen nach planen soll, würde seinen Marktwert nochmal steigern.

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Hat Köln schon einen Nachfolger für Said El Mala gefunden?

Zudem soll er sich bereits in der Premier League einen Namen gemacht haben. Mehrere Trainer in England würden in dem U21-Nationalspieler dem Bericht zufolge den zukünftigen Gareth Bale sehen, der dank seines überfallartigen Tempo-Fußballs im Jahr 2013 für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid wechselte. Außerdem sei man davon überzeugt, dass individuell hochklassige Spieler wie El Mala die Vermarktung in In- und Ausland stärken werden.

Ebenfalls für einen Abschluss des Transferpokers sprechen die Gerüchte, wonach Köln bereits einen Nachfolger von El Mala ausfindig gemacht haben soll. Laut Sport Bild ist die Wahl auf Marcel Regula vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin gefallen, an dem in der jüngeren Vergangenheit angeblich auch ausgerechnet der BVB schon Interesse zeigte.

Als Ablösesumme werden offenbar stolze acht Millionen Euro fällig. Der 19-Jährige würde damit zum drittteuersten Einkauf der Domstädter avancieren. Hinter Jhon Cordoba (17 Millionen Euro, 2017/18 von Mainz 05) und Vereinsikone Lukas Podolski (zehn Millionen Euro, 2009/10 vom FC Bayern München).



