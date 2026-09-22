Top-Talent vor Nominierung: Sorgt Thomas Tuchel für ein historisches Debüt in der englischen Nationalmannschaft?

Nach Informationen der englischen Zeitung Mirror gibt es beim deutschen Coach der Three Lions Gedankenspiele, den erst 16-jährigen Max Dowman vom FC Arsenal aus der U19 in die A-Nationalmannschaft abzuberufen.

Grund dafür sind die verletzungsbedingten Absagen einiger Profis vor den kommenden Länderspielen in der Nations League. So sagten Tuchel gleich fünf Spieler ab, darunter United-Star Marcus Rashford, Arsenals Declan Rice und Cole Palmer vom FC Chelsea.

Nachrücken könnte Youngster Dowman, für den das Debüt in der Nationalmannschaft gleich zu einem historischen werden könnte. Der 16-Jährige würde zum mit Abstand jüngsten Spieler werden, der jemals für die A-Mannschaft der Three Lions auf dem Platz stand. Bislang hält Theo Walcott diesen Rekord, der bei seinem Debüt 17 Jahre und 75 Tage alt war.

Bei den Gunners kommt Dowman bereits regelmäßig bei den Profis zum Zug. Sein erstes Premier-League-Spiel absolvierte er im August 2025, als er gegen Leeds United eingewechselt wurde und ihm direkt eine Vorlage gelang.

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Wie oft spielte Max Dowman bereits für den FC Arsenal?

Darüber hinaus hält der Rechtsaußen auch den Rekord als jüngster Spieler, der jemals in einem Champions-League-Spiel zum Einsatz kam (im November 2025 gegen Slavia Prag im Alter von 15 Jahren, zehn Monaten und vier Tagen) sowie die Bestmarke als jüngster Torschütze in einem Premier-League-Spiel (im März 2026 gegen den FC Everton im Alter von 16 Jahren und 73 Tagen).

Insgesamt durfte Dowman schon 15-mal Profiluft bei den Londonern schnuppern, bei denen er als großes Versprechen für die Zukunft gilt. Seine bisherige Ausbeute: drei Treffer und ein Assist.

England ist zum Nations-League-Auftakt am kommenden Samstag gegen die Auswahl aus Spanien gefordert. Die weiteren Gegner während der XXL-Länderspielpause sind Tschechien (29. September), Kroatien (3. Oktober) sowie am 6. September erneut die Tschechen.