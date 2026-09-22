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England Men Press ConferenceGetty Images Sport
Christian Guinin

Top-Talent vor Nominierung: Sorgt Thomas Tuchel für ein historisches Debüt in der englischen Nationalmannschaft?

UEFA Nations League A
M. Dowman
T. Tuchel
England

Thomas Tuchel könnte bei den kommenden Länderspielen für eine dicke Überraschung in der englischen Nationalmannschaft sorgen.

Nach Informationen der englischen Zeitung Mirror gibt es beim deutschen Coach der Three Lions Gedankenspiele, den erst 16-jährigen Max Dowman vom FC Arsenal aus der U19 in die A-Nationalmannschaft abzuberufen.

Grund dafür sind die verletzungsbedingten Absagen einiger Profis vor den kommenden Länderspielen in der Nations League. So sagten Tuchel gleich fünf Spieler ab, darunter United-Star Marcus Rashford, Arsenals Declan Rice und Cole Palmer vom FC Chelsea.

Nachrücken könnte Youngster Dowman, für den das Debüt in der Nationalmannschaft gleich zu einem historischen werden könnte. Der 16-Jährige würde zum mit Abstand jüngsten Spieler werden, der jemals für die A-Mannschaft der Three Lions auf dem Platz stand. Bislang hält Theo Walcott diesen Rekord, der bei seinem Debüt 17 Jahre und 75 Tage alt war.

Bei den Gunners kommt Dowman bereits regelmäßig bei den Profis zum Zug. Sein erstes Premier-League-Spiel absolvierte er im August 2025, als er gegen Leeds United eingewechselt wurde und ihm direkt eine Vorlage gelang.

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images

Wie oft spielte Max Dowman bereits für den FC Arsenal?

Darüber hinaus hält der Rechtsaußen auch den Rekord als jüngster Spieler, der jemals in einem Champions-League-Spiel zum Einsatz kam (im November 2025 gegen Slavia Prag im Alter von 15 Jahren, zehn Monaten und vier Tagen) sowie die Bestmarke als jüngster Torschütze in einem Premier-League-Spiel (im März 2026 gegen den FC Everton im Alter von 16 Jahren und 73 Tagen).

Insgesamt durfte Dowman schon 15-mal Profiluft bei den Londonern schnuppern, bei denen er als großes Versprechen für die Zukunft gilt. Seine bisherige Ausbeute: drei Treffer und ein Assist.

England ist zum Nations-League-Auftakt am kommenden Samstag gegen die Auswahl aus Spanien gefordert. Die weiteren Gegner während der XXL-Länderspielpause sind Tschechien (29. September), Kroatien (3. Oktober) sowie am 6. September erneut die Tschechen.

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Häufig gestellte Fragen

Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.

Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal. 

Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).

Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17),  Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).

Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.

Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.

  • Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)

Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.

Er ist Vater zweier Töchter.

Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.

Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.

Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.

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