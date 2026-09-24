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imago-sport-1082753183.jpgZUMA Press Wire
Daniel Buse

Top-Quote im U17-Nationalteam: BVB scheiterte angeblich mit Angebot für Teenager

Bundesliga
Borussia Dortmund
M. Jakupovic
Philadelphia Union
USA MLS

Der Teenager hatte angeblich das Interesse der Dortmunder geweckt, doch sein Klub will ihn nicht abgeben.

Borussia Dortmund hat sich im Sommer angeblich um Malik Jakupovic von Philadelphia Union bemüht. Das berichtet der MLS-Insider Jose Roberto Nunez, der für das Portal Philly Voice schreibt. Demnach haben die Schwarz-Gelben in der abgelaufenen Transferperiode ein Angebot für den 17-Jährigen abgegeben, das vom Klub aus der Major League Soccer aber abgelehnt worden sei.

Jakupovic besitzt in Philadelphia noch einen bis 2030 laufenden Vertrag, der auch noch die Option für eine weitere Spielzeit beinhaltet. Er ist ein 1,91 großer Mittelstürmer, der auch schon in der nordamerikanischen Top-Liga erfolgreich war: In sieben Spielen kommt er in der laufenden Saison auf ein Tor und eine Vorlage.

Regelmäßiger kommt der Rechtsfuß noch in der Nachwuchsliga MLS Next Pro zum Einsatz, in der er in 17 Duellen drei Treffer erzielt und ein Assist geliefert hat. Für die U17-Nationalmannschaft der USA steht er in neun Spielen bei starken zwölf Toren. Aufgrund seiner Herkunft könnte Jakupovic auch für Bosnien und Herzegovina auflaufen.

Wäre Jakupovic der erste US-Spieler in der BVB-Jugend gewesen?

Bereits in der Vergangenheit hatte der BVB mehrfach Jugendspieler aus den USA nach Deutschland geholt: So konnte sich beispielsweise Christian Pulisic bei den Schwarz-Gelben durchsetzen. Den Offensivspieler verkaufte die Borussia schließlich für 64 Millionen Euro an den FC Chelsea. Mittlerweile steht der 28-Jährige bei Milan unter Vertrag.

Aktuell steht mit Mathis Albert ein weiteres Top-Talent in Dortmund in den Startlöchern: Der 17-Jährige wechselte mit gerade einmal 15 Jahren aus der Jugend von LA Galaxy zum BVB und wurde in dieser Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals von Trainer Niko Kovac bereits gebracht: Beim 5:0 bei HEBC Hamburg durfte er über die kompletten 90 Minuten auf dem linken Flügel ran.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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