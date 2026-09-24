Borussia Dortmund hat sich im Sommer angeblich um Malik Jakupovic von Philadelphia Union bemüht. Das berichtet der MLS-Insider Jose Roberto Nunez, der für das Portal Philly Voice schreibt. Demnach haben die Schwarz-Gelben in der abgelaufenen Transferperiode ein Angebot für den 17-Jährigen abgegeben, das vom Klub aus der Major League Soccer aber abgelehnt worden sei.

Jakupovic besitzt in Philadelphia noch einen bis 2030 laufenden Vertrag, der auch noch die Option für eine weitere Spielzeit beinhaltet. Er ist ein 1,91 großer Mittelstürmer, der auch schon in der nordamerikanischen Top-Liga erfolgreich war: In sieben Spielen kommt er in der laufenden Saison auf ein Tor und eine Vorlage.

Regelmäßiger kommt der Rechtsfuß noch in der Nachwuchsliga MLS Next Pro zum Einsatz, in der er in 17 Duellen drei Treffer erzielt und ein Assist geliefert hat. Für die U17-Nationalmannschaft der USA steht er in neun Spielen bei starken zwölf Toren. Aufgrund seiner Herkunft könnte Jakupovic auch für Bosnien und Herzegovina auflaufen.

Wäre Jakupovic der erste US-Spieler in der BVB-Jugend gewesen?

Bereits in der Vergangenheit hatte der BVB mehrfach Jugendspieler aus den USA nach Deutschland geholt: So konnte sich beispielsweise Christian Pulisic bei den Schwarz-Gelben durchsetzen. Den Offensivspieler verkaufte die Borussia schließlich für 64 Millionen Euro an den FC Chelsea. Mittlerweile steht der 28-Jährige bei Milan unter Vertrag.

Aktuell steht mit Mathis Albert ein weiteres Top-Talent in Dortmund in den Startlöchern: Der 17-Jährige wechselte mit gerade einmal 15 Jahren aus der Jugend von LA Galaxy zum BVB und wurde in dieser Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals von Trainer Niko Kovac bereits gebracht: Beim 5:0 bei HEBC Hamburg durfte er über die kompletten 90 Minuten auf dem linken Flügel ran.