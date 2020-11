Toni Kroos über DFB-Debakel gegen Spanien: "Ich habe mich noch nie so chancenlos gefühlt"

Mit einer Woche Abstand blickt Toni Kroos auf die bittere Niederlage in Spanien zurück. Er will eine Fehleranalyse, blickt aber auch nach vorne.

Toni Kroos hat im gemeinsamen Podcast 'Einfach mal Luppen' mit seinem Bruder Felix über das 0:6-Debakel des DFB-Teams gegen gesprochen. Dabei verriet der Mittelfeldspieler von auch, dass er anschließend gemeinsam mit der spanischen Nationalelf nach Madrid reiste.

"Wenn ich in meiner Karriere zurückblicke, war es zwar nicht die bitterste Niederlage - das war womöglich das Champions-League-Finale 2012 - aber definitiv die deutlichste", sagte Kroos und räumte ein: "Auf dem Platz habe ich mich bei einer Niederlage auch noch nie so chancenlos gefühlt."

kassierte im Nations-League-Spiel in Sevilla durch das 0:6 die höchste Pleite seit 1909 und verpasste damit auch den Gruppensieg und die Qualifikation für das Final Four des Wettbewerbs. Dadurch hat sich die Krise beim DFB-Team ausgeweitet, Bundestrainer Joachim Löw steht unter verschärfter Beobachtung.

Auch Kroos war an jenem Abend ein Schatten seiner selbst und lieferte wie die gesamte Mannschaft eine katastrophale Leistung ab. "Wir haben es wirklich schlecht gemacht, und es wird wichtig sein, sich das anzusehen, was da so falsch gelaufen ist", sagte Kroos. "Vor drei Monaten haben wir fast mit der gleichen Mannschaft gegen Spanien gespielt und ein gutes Spiel gemacht. Das ging 1:1 aus und wir hätten eigentlich gewinnen müssen."

Toni Kroos nach 0:6-Debakel: "Das wird auch wieder besser"

Der 30-Jährige findet es zwar "natürlich blöd", dass es nun bis März dauere, ehe die Nationalmannschaft die Möglichkeit auf Wiedergutmachung hat. Dennoch blickt Kroos optimistisch auf das kommende Jahr: "Ich hoffe aber trotzdem, dass wir das als Chance begreifen. Das wird auch wieder besser, das haben wir schon oft bewiesen."

Zudem verriet Kroos noch, dass er nach der Klatsche gemeinsam mit der spanischen Nationalmannschaft zurück nach Madrid reiste. "Es gab aber keine Sprüche, sie waren auch eher ein wenig überrascht", sagte Kroos.