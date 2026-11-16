So seht Ihr Togo gegen Algerien mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Algerien reist für ein Spiel der Afrika-Cup-Qualifikation nach Togo. Die Mannschaft von Brahim Hemdani will ihren Vorsprung an der Spitze der Gruppe I ausbauen und der Qualifikation für das Turnier einen Schritt näherkommen.

Algerien ist in guter Form, hat seine letzten beiden Qualifikationsspiele gewonnen und steht auf Platz eins der Gruppe. Die jüngste WM-Kampagne liefert weiteren Kontext für einen Kader, der in diesem Jahr bereits auf höchstem Niveau gefordert war.

Togo, trainiert von Patrice Neveu, steht in Gruppe I auf Platz drei und braucht Punkte, um seine Qualifikationschancen zu wahren. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Spiele gewinnen kann, war in den jüngsten Qualifikationspartien aber nicht konstant.

Algerien hat in diesem Duell eine klare Bilanz vorzuweisen und vier der letzten fünf Begegnungen gewonnen. Dazu zählt ein 5:1-Sieg in einem früheren Spiel dieser Qualifikationsrunde, dessen Wiederholung Togo unbedingt vermeiden will.

Neveus Mannschaft muss sich bei der Disziplin und der Organisation in der Defensive deutlich steigern, wenn sie aus diesem Spiel etwas mitnehmen will. Der Heimvorteil macht etwas Mut, doch der Qualitätsunterschied zwischen den Teams ist deutlich.

Alles, was Ihr über die Anstoßzeit und die Möglichkeiten zur Übertragung dieses Afrika-Cup-Qualifikationsspiels wissen müsst, erfahrt Ihr im Folgenden.

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