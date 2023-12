"Ein Titel in 30 Jahren": Roy Keane wirft Virgil van Dijk nach dem Remis des FC Liverpool gegen Manchester United Arroganz vor

Roy Keane hat Virgil van Dijk kritisiert. Die Legende von Manchester United warf dem Verteidiger des FC Liverpool Arroganz vor.

WAS IST PASSIERT? Roy Keane hat auf eine Aussage von Virgil van Dijk nach dem torlosen Remis zwischen Manchester United und dem FC Liverpool reagiert. Dabei warf die United-Klublegende dem Innenverteidiger der Reds vor, arrogant zu sein.

WAS WURDE GESAGT? "Da spricht sehr viel Arroganz aus ihm, wenn er Manchester United so beleidigt", erklärte Keane bei Sky Sports: "Er braucht wohl eine Erinnerung daran, dass er für einen Klub spielt, der einen Titel in rund 30 Jahren gewonnen hat."

Und weiter: "Ich habe viele Male in Anfield gespielt mit Manchester United, als Liverpool in einer schwierigen Situation und glücklich mit einem Remis war." Wichtig sei allerdings nur das Ergebnis. "Liverpool hatte Chancen und sie nicht genutzt. Das ist ihr eigener Fehler", erklärte Keane.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein formstarkes Liverpool kam daheim gegen Manchester United nicht über ein 0:0 hinaus. Obwohl die Reds das dominante Team waren, schafften sie es nicht, den Abwehrriegel der Red Devils zu knacken.

Virgil van Dijk zeigte sich nach dem Spiel unzufrieden: "Es gab nur eine Mannschaft, die versucht hat, dieses Spiel zu gewinnen, aber unglücklicherweise ist das nicht passiert", sagte der Niederländer: "Wir waren in allen Aspekten überlegen. Sie haben gehofft, dass sie uns mit Kontern wehtun können und freuen sich jetzt über einen Punkt."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Die Mannschaft von Jürgen Klopp musste die Tabellenführung wegen des Unentschiedens an den FC Arsenal abgeben. Am 23. Dezember kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Spitzenklubs.