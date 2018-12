Leipzigs Timo Werner kritisiert Ralf Rangnick nach Europa-League-Aus: "Kein Wunder"

Die Roten Bullen sind aus der Europa League ausgeschieden. Timo Werner kritisierte daraufhin Ralf Rangnick, dieser reagierte mit Unverständnis.

Nationalspieler Timo Werner hat nach dem besiegelten Aus von RB Leipzig in der Gruppenphase der Europa League für Aufregung gesorgt. "Das ist kein Wunder, wenn man die halbe Mannschaft austauscht", sagte der Stürmer nach dem 1:1 gegen Rosenborg Trondheim in Richtung der anwesenden TV-Reporter.

"Ich habe die Aussage jetzt gerade zum ersten Mal gehört, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir über die gesamte Saison genauso aufgestellt haben, wie es richtig war - auch heute wieder. Wir haben auch in Freiburg kein Tor geschossen", sagte Trainer Ralf Rangnick daraufhin bei DAZN.

RB Leipzig: Ralf Rangnick kontert Kritik von Timo Werner

Rangnick hatte die Mannschaft im Vergleich zur 0:3-Niederlage in der Liga gegen den SC Freiburg auf acht Positionen verändert, unter anderem fand sich Werner auf der Bank wieder.

Insgesamt zeigte sich Rangnick dennoch zufrieden mit dem Spiel: "Wir haben alles probiert über 94 Minuten. In der Kabine mussten wir die Mannschaft aufrichten. Die Chancen waren riesig rausgespielt. Außer dem Verhalten beim Gegentor kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir hätten ganz klar weiterkommen müssen."

Auch die Kritik, Leipzig habe nicht nur am Donnerstag, sondern genauso in den fünf Spielen zuvor das Weiterkommen in der Europa League verspielt, wollte Rangnick nicht auf sich sitzen lassen. "Wenn wir gewonnen hätten, wären wir weitergekommen, deswegen haben wir es eindeutig heute verspielt. Wir brauchen uns deshalb nicht darüber unterhalten, was vorher war", sagte der RB-Trainer.

Nicht zum ersten Mal würde die Europa League für Spannungen innerhalb des Leipziger Teams sorgen. Im September hatte Rangnick das Verhalten einiger Spieler vor der Partie gegen RB Salzburg (2:3) angeprangert. Sie nähmen den Wettbewerb nicht ernst, klagt der Trainer damals an.