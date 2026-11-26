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Joshua Kimmich hat die mächtigen Granden des FC Bayern mit harten Worten für ihren Umgang mit Jamal Musiala kritisiert. Dabei wurden Erinnerungen wach an die Impf-Querelen 2021 und seine Vertragsverlängerung 2025.

Unmittelbar vor dem Champions-League-Spiel gegen OSC Lille schien beim FC Bayern endlich etwas Ruhe einzukehren in die aufgeheizte Debatte um Jamal Musiala, dessen Erkrankung und eine mögliche Gehaltsreduktion. Nach einem Treffen zwischen der Münchner Klubführung und Musialas Beratern veröffentlichte der FC Bayern am Mittwochmorgen eine Stellungnahme, in der von einem "konstruktiven Austausch" die Rede war. Die Gespräche zwischen den beiden Seiten sollten "partnerschaftlich und vertraulich" fortgesetzt werden.

Gegen Lille kassierten personell arg gebeutelte Münchner anschließend die erste Pleite der Saison. Es gab also eigentlich reichlich anderweitigen Gesprächsstoff. Das Sportliche rückte aber schnell wieder in den Hintergrund - und zwar wegen Joshua Kimmichs Auftritt in der Mixed Zone, bei dem er die Klubführung für ihren Umgang mit seinem Mitspieler Musiala scharf kritisierte.

"Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird", sagte der 31-jährige Vize-Kapitän, der seit elf Jahren für die Münchner spielt. "Das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like!" Klubpatron Uli Hoeneß hatte die Thematik vor zweieinhalb Wochen in die Öffentlichkeit getragen, ehe Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und vor allem Karl-Heinz Rummenigge - wie Hoeneß im Aufsichtsrat - mit noch härteren Worten nachlegten.

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Tiefe Risse ziehen sich mitten durch den FC Bayern

Kimmich trug seine Kritik nicht emotional aus dem Affekt heraus vor, sondern ruhig, ausgewogen - er äußerte auch Verständnis für die andere Sichtweise - und offenbar wohlüberlegt. Schon bei seinem Fanclub-Besuch am Sonntag hatte er schließlich eine Stellungnahme zu der Causa Musiala für nach dem Lille-Spiel angekündigt. Kimmichs Worte unterstreichen einmal mehr die tiefen Risse, die sich aktuell mitten durch den FC Bayern ziehen.

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Hier die Bosse im Hintergrund, vor allem Hoeneß und Rummenigge. Federführend haben die beiden den FC Bayern zu dem Weltklub geformt, der er heute ist. Fast schon chronisch misstrauen sie aber all ihren Nachfolgern, überall vermuten sie Geldverschwendung auf Kosten des Klubs, vor allem wegen vermeintlich zu hohen Gehältern.

Dort die sportliche Leitung um Max Eberl und Christoph Freund, Trainer Vincent Kompany und auch die Mannschaft. Sie alle beschworen stets vollstes Vertrauen in Musiala, während die Granden Zweifel äußerten. Kimmich gab nun als Erster öffentlich Contra. Etwas verdeckter hatte zuvor aber auch schon Michael Olise reagiert. Der wortkarge Superstar likte bei Instagram einen Beitrag von Fabrizio Romano, in dem es um scharfe Kritik der Spielergewerkschaft FIFPRO am Umgang der Münchner Bosse mit Musiala ging.

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Dass sich nun ausgerechnet Kimmich derart deutlich äußert, dürfte in erster Linie seinem exponierten Status als Vize-Kapitän und dem dadurch bedingten Verantwortungsgefühl gegenüber seines jungen Kollegen geschuldet sein. Kimmich sprach letztlich für die Mannschaft. Womöglich spielte bei seinen Kommentaren aber auch die eigene durchaus brisante Vorgeschichte eine Rolle.

IMAGO

Corona-Quarantäne: Kimmich wurde das Gehalt gestrichen

Während der Corona-Pandemie verweigerte Kimmich wegen gesundheitlicher Bedenken im Herbst 2021 zunächst eine Impfung, wofür er in der breiten Öffentlichkeit viel Unverständnis erntete. Die Bosse schützen ihren Spieler in dieser Phase nicht öffentlich. Stattdessen drängten sie ebenfalls auf eine Impfung und behielten während Kimmichs Quarantäne als Kontaktperson sogar dessen Gehalt ein, was damals rechtlich zulässig war.

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Kimmich, der sich später doch noch impfen ließ, habe sich in dieser Zeit vom Klub "alleine gelassen gefühlt", wie er in einer im Juni 2024 erschienenen ZDF-Dokumentation erzählte. "Enttäuscht und getroffen" sei er gewesen. "Dieses Vertrauensgefühl, das ich davor gegenüber dem Verein hatte, ist natürlich kaputtgegangen."

Der damalige Trainer Thomas Tuchel zählte Kimmich nach seiner Amtsübernahme 2023 auch sportlich an und forderte eine neue "Holding Six", Kimmich galt bald als Verkaufskandidat. Anfang 2024 übernahm Eberl als Sportvorstand. Zu diesem Zeitpunkt sei "überhaupt keine Beziehung zwischen Jo und dem FC Bayern" mehr da gewesen, sagte Eberl in einer zweiten ZDF-Doku über Kimmich aus dem Juni 2026.

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Vor Kimmichs Verlängerung zog der Aufsichtsrat das Angebot zurück

Weiter belastet wurde das Verhältnis zwischen Kimmich und den Münchner Granden im Zuge seiner Vertragsverlängerung Anfang 2025. Kimmich, der anders als fast alle Profis seine Verträge selbst verhandelt und keinen Berater hat, einigte sich damals angeblich mit Eberl mündlich auf eine Verlängerung des im Sommer 2025 auslaufenden Kontrakts.

Nach all den für ihn persönlich kränkenden Corona-Querelen und Holding-Six-Debatten wollte er den FC Bayern aber offenbar ein bisschen zappeln lassen. Dass er unter Vincent Kompany wieder eine Schlüsselrolle spielte, sich in bestechender Form befand und zudem Paris Saint-Germain um seine Dienste buhlte, kam ihm dabei gelegen. Eberl lobte Kimmich wiederholt in den höchsten Tönen und wartete geduldig auf dessen Entscheidung - nach Ansicht der Granden aber zu lange und zu unterwürfig. Also zog der Aufsichtsrat um Hoeneß und Rummenigge das Angebot Ende Februar öffentlichkeitswirksam zurück. Es folgten weitere Verhandlungen, zum Vollzug kam es schließlich erst Mitte März.

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Vielsagend lobte Kimmich schon damals, dass er es "sehr zu schätzen" wisse, dass "aus den Gesprächen mit Max (Eberl, Sportvorstand), Jan-Christian (Dreesen, Vorstandschef) und Christoph (Freund, Sportdirektor) eigentlich gar nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist". Zumindest indirekt sagte er damit auch, woher er die kursierenden Informationen vermutete. "Sehr unglücklich", nannte Kimmich die öffentlichen Debatten in der ZDF-Doku von 2026, weil er sich dadurch als geldgierig dargestellt sah.

Eberl betonte derweil stets, dass es Kimmich bei dessen Überlegungen nicht um "die Kohle" ging - bei PSG hätte er sowieso deutlich mehr verdienen können -, sondern um "die Perspektive". Heißt: Die Chance, mit dem FC Bayern weiterhin um den Champions-League-Titel mitzuspielen. Diesbezüglich wertete Kimmich damals übrigens vor allem eine Entscheidung als wichtiges Zeichen: die rund einen Monat vor seiner eigenen Unterschrift erfolgte Verlängerung mit einem gewissen Jamal Musiala.