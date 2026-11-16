Tickets für Zara Larsson und Lewis Capaldi kaufen: Termine in Abu Dhabi, Preise und mehr

Die mit Spannung erwarteten Yasalam After Race Concerts kehren am Wochenende des Großen Preises von Abu Dhabi 2026 zurück. Fans freuen sich darauf, die internationalen Popstars Zara Larsson und Lewis Capaldi im Etihad Park auf der Bühne zu sehen. Der Eröffnungsabend verspricht eine spektakuläre Mischung aus Dance-Pop-Hits und gefühlvollen Balladen.

Die Veranstaltung auf Yas Island ist ein Höhepunkt im Unterhaltungskalender der Formel 1. Da Tausende Besucher erwartet werden, lohnt es sich, nach den günstigsten Tickets und den besten Zugangsmöglichkeiten zu suchen.

GOAL hat alle wichtigen Informationen für Euch. Hier erfahrt Ihr mehr über die Veranstaltung und darüber, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern könnt.

Wann treten Zara Larsson & Lewis Capaldi auf?

Datum und Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets 3. Dezember 2026 um 18:00 Uhr Zara Larsson & Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dhabi Tickets

Wo kann man Tickets für Zara Larsson & Lewis Capaldi kaufen?

Tickets für das Konzert sind offiziell über Ticketmaster und die Website des Yas Marina Circuit im Rahmen der Pakete für den Großen Preis von Abu Dhabi erhältlich. Auf den offiziellen Plattformen findet Ihr Frühbucherangebote und Tickets mit allgemeinem Einlass.

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die Plattform bietet Fans einen Marktplatz, auf dem sie sich noch Plätze für das stark nachgefragte Konzert sichern können.

Wie viel kosten Tickets für Zara Larsson & Lewis Capaldi?

Die offiziellen Ticketpreise für das Wochenende des Großen Preises von Abu Dhabi beginnen bei etwa 695 AED für Zugang zum Golden Circle. Tickets mit allgemeinem Einlass bieten die günstigsten Möglichkeiten, die Konzerte zu besuchen. Es empfiehlt sich, früh zu buchen, um sich auf den Plattformen der offiziellen Ticketanbieter die niedrigsten verfügbaren Preise zu sichern.

Falls die offiziellen Kontingente für den allgemeinen Einlass ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Die Einstiegspreise auf dem Zweitmarkt hängen von der Nachfrage ab, doch für Plätze im General-Admission- und Grand-Circle-Bereich gibt es dort häufig wettbewerbsfähige Angebote.

Alles Wissenswerte über Zara Larsson & Lewis Capaldi

Lewis Capaldi und Zara Larsson treten gemeinsam als Hauptacts am Eröffnungsabend des Wochenendes zum Großen Preis von Abu Dhabi auf. Capaldi ist weltweit für seine kraftvollen Gesangsauftritte und seine Hits über Liebeskummer bekannt. Larsson bringt energiegeladenen Pop und mitreißende Dance-Tracks mit, die weltweit die Charts erobert haben.

Das Konzert findet im Etihad Park statt, der führenden Freiluft-Veranstaltungsstätte auf Yas Island. Als Teil der Yasalam After Race Concerts haben Inhaber berechtigender Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi in der Regel Zutritt. Die Fans können sich auf einen unvergesslichen Abend mit Livemusik freuen, der das gesamte Rennwochenende einläutet.