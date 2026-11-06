World Wrestling Entertainment kehrt für WWE Crown Jewel 2026 nach Saudi-Arabien zurück und bietet eines der spektakulärsten Events im weltweiten Sportentertainment-Kalender. Die Großveranstaltung findet im Herzen von Riad im Rahmen der Riyadh Season statt und bringt Raw und SmackDown in der Hauptstadt zusammen.

Fans aus dem ganzen Königreich und aus aller Welt sichern sich bereits Plätze für dieses Premium-Live-Event. Ob ihr nach einem günstigen Ticket oder einem Platz auf Bodenebene sucht: GOAL hat alle wichtigen Informationen zusammengestellt, damit ihr euch jetzt eure Tickets sichern könnt.

Wann findet WWE Crown Jewel 2026 in Riad statt?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets Samstag, 7. November 2026, 19.00 Uhr WWE Crown Jewel 2026 Riyadh Season Stadium, KAFD, Riad, Saudi-Arabien Tickets

Wo kann man Tickets für WWE Crown Jewel 2026 in Riad kaufen?

Offizielle Tickets für WWE Crown Jewel 2026 in Riad werden über Webook verkauft, den offiziellen Ticketpartner der Riyadh Season und der WWE-Live-Events in Saudi-Arabien. Die Tickets werden in mehreren Phasen bis zur Veranstaltung freigegeben. Registrierte Nutzer der Plattform erhalten vor Beginn des allgemeinen Verkaufs Benachrichtigungen zum Vorverkauf.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, sind Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine weitere Möglichkeit. Über Wiederverkaufsplattformen können sich Fans auch nach dem Ausverkauf der offiziellen Ticketkontingente noch Eintrittskarten sichern. Sie werden dort direkt mit verifizierten Ticketinhabern zusammengebracht.

Wie viel kosten Tickets für WWE Crown Jewel 2026 in Riad?

Die offiziellen Ticketpreise bei Webook beginnen bei 80 SAR für den regulären Eintritt. Damit ist die Veranstaltung auch für Fans zugänglich, die nach der günstigsten Ticketoption suchen. Die Preise für reservierte Sitzplätze im Ober- und Unterrang steigen je nach Nähe zum Geschehen und Sicht aus dem jeweiligen Bereich. Für Premiumplätze auf den Tribünen liegen sie bei bis zu 350 SAR und darüber.

Sind die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt beginnen üblicherweise bei etwa 290 SAR und schwanken je nach Platzkategorie und aktueller Nachfrage.

Alles Wissenswerte zu WWE Crown Jewel 2026 in Riad

WWE Crown Jewel ist einer der Eckpfeiler der langfristigen Partnerschaft zwischen WWE und der Saudi General Entertainment Authority. Seit der Premiere 2018 bot die Veranstaltung einige der denkwürdigsten Momente der jüngeren Wrestling-Geschichte und lockt jeden Herbst internationale Besucher und Fans aus der Region nach Riad.

Die Ausgabe 2026 findet im Riyadh Season Stadium im King Abdullah Financial District (KAFD) statt. Die Besucher erwartet ein mehrstündiges Spektakel mit Weltmeistern und Weltmeisterinnen, markenübergreifenden Titelkämpfen und akrobatischen Tag-Team-Duellen.

Für Besucher vor Ort gelten am Veranstaltungstag folgende Hinweise: