Britische Boxfans bekommen endlich den Schwergewichtskampf zu sehen, auf den sie seit über einem Jahrzehnt warten. Die zweimaligen Weltmeister Tyson Fury und Anthony Joshua treffen in Cardiff in einem großen Duell aufeinander.

Nach Jahren gescheiterter Verhandlungen und zahlloser öffentlicher Herausforderungen haben beide Boxer den Vertrag für den Kampf auf walisischem Boden unterschrieben.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit Ihr Euch einen Platz für diesen historischen Abend sichern könnt, darunter Details zum offiziellen Verkauf und zuverlässige Optionen auf dem Zweitmarkt.

Wann findet Tyson Fury gegen Anthony Joshua statt?

Datum & Uhrzeit Kampf Ort Tickets Freitag, 11. Dezember 2026, 17:00 Uhr Tyson Fury gegen Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Wales Tickets

Wo gibt es Tickets für Tyson Fury gegen Anthony Joshua?

Offizielle reguläre Eintrittskarten werden über ausgewählte Erstanbieter wie Ticketmaster UK und die Kasse des Principality Stadium verkauft. Wegen der hohen Nachfrage werden die offiziellen Kontingente nach Verkaufsstart schnell ausverkauft sein.

Falls die offiziellen regulären Kontingente ausverkauft sind, bieten Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Zusätzliche Zugangsoptionen und Premiumpakete sind auch über Seat Unique gelistet.

Wie viel kosten Tickets für Tyson Fury gegen Anthony Joshua?

Die offiziellen Tickets der Kasse des Principality Stadium und von Ticketmaster UK kosteten zwischen 95 Pfund für Plätze auf den oberen Rängen und 1.500 Pfund für Plätze auf der Hallenfläche. Die regulären Kontingente waren in weniger als einer Stunde ausverkauft, was die Nachfrage bei Zweitmarkt- und VIP-Anbietern antrieb.

So verteilen sich die Ticketpreise auf die verschiedenen Kaufoptionen:

Erstverkauf: Reguläre Eintrittskarten zum Originalpreis kosteten auf den oberen Rängen ab 95 Pfund und für Plätze auf der Hallenfläche direkt am Ring bis zu etwa 1.500 Pfund .

Zweitmarkt: Kurzfristig verfügbare reguläre Eintrittskarten gibt es auf Zweitmarktplattformen wie StubHub ab etwa 180 Pfund .

VIP & Hospitality: Die auf Seat Unique gelisteten Premiumpakete kosten ab 495 Pfund und umfassen gepolsterte Stadionsitze, Zugang zu einer exklusiven Lounge, kostenlose Speisen und Getränke sowie einen beschleunigten Einlass.

Der direkte Vergleich: Tyson Fury gegen Anthony Joshua

Statistik Tyson Fury Anthony Joshua Spitzname Gypsy King AJ Körpergröße 206 cm 198 cm Reichweite 216 cm 208 cm Kampfauslage Rechtsauslage / Auslagenwechsel Rechtsauslage Profibilanz 36-2-1 (25 K.o.-Siege) 30-4 (27 K.o.-Siege) K.o.-Quote 64,1 % 79,4 % Weltmeistertitel 2-mal Schwergewichts-Weltmeister (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2-mal vereinigter Schwergewichts-Weltmeister (WBA, IBF, WBO, IBO)

Alles Wissenswerte zu Tyson Fury gegen Anthony Joshua

Der lang erwartete Kampf zwischen dem zweimaligen Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury und dem ehemaligen vereinigten Weltmeister Anthony Joshua soll am Freitag, 11. Dezember 2026, im Principality Stadium in Cardiff stattfinden.

Das seit einem Jahrzehnt erwartete Großereignis wird gemeinsam von Turki Alalshikhs The Ring und UFC-CEO Dana White veranstaltet und weltweit für Millionen Zuschauer live auf Netflix gestreamt. Mehr als 80.000 Zuschauer werden das Stadion mit ausfahrbarem Dach füllen. Als die Tickets in den Verkauf gingen, strömten mehr als eine halbe Million Fans in die Online-Warteschlangen.

Mit geschätzten Ticketeinnahmen von insgesamt 26 Millionen Pfund (34 Millionen US-Dollar) soll die Veranstaltung sämtliche britischen Box-Rekorde bei den Eintrittseinnahmen brechen. Die Kontingente im Erstverkauf waren innerhalb einer Stunde ausverkauft.