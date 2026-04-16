Tickets für PSG gegen Bayern München kaufen: Preise, Spielinfos, Anstoßzeit und weitere Informationen zum Champions-League-Halbfinale

Am Dienstag, 28. April, empfängt Paris Saint-Germain den FC Bayern München im Parc des Princes zum Hinspiel des Champions-League-Halbfinals.

PSG führt aktuell die Ligue 1 an, Bayern die Bundesliga. Beide Teams stehen entweder bereits als Meister fest oder werden es in Kürze.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos, wie Ihr Euch Tickets für PSG gegen Bayern München sichern könnt – von den Verkaufsstellen bis zu den Preisen.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen Bayern München?

Champions League - Endrunde Parc des Princes

Wie sichere ich mir mein Ticket für das Champions-League-Duell Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München?

Abgesehen vom Champions-League-Finale verkauft die UEFA keine Tickets direkt an Fans. Für dieses Halbfinale sind die Eintrittskarten in Frankreich besonders begehrt.

Stattdessen verkaufen die teilnehmenden Vereine der diesjährigen Ausgabe die Tickets intern. Der offizielle Verkauf ist auf Vereinsmitglieder beschränkt, und nahezu alle Karten sind bereits vergriffen.

Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Offizielle Kanäle : PSG.fr und FCBayern.com (ausverkauft).

: PSG.fr und FCBayern.com (ausverkauft). Sekundärmärkte : Plattformen wie StubHub können eine Option für Last-Minute-Tickets sein.

: Plattformen wie StubHub können eine Option für Last-Minute-Tickets sein. Premium-Plätze: Kategorie-1-Tickets mit seitlichem Blick sowie VIP-Hospitality-Pakete kosten aktuell 930 bis 2.500 Euro.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München?

Der Preis für UEFA-Champions-League-Tickets hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die beteiligten Vereine, der Austragungsort und die Phase des Wettbewerbs.

Aufgrund der Bedeutung des Halbfinales liegen die Preise deutlich über dem Niveau der Ligaspiele. Aktuell sind die günstigsten Kategorien ab ca. 415 € verfügbar.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, findet auf Sekundärmarktplattformen wie StubHub verfügbare Eintrittskarten.

Was darf man vom Duell Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München erwarten?

PSG geht nach dem historischen Sextupel des Vorjahres mit breiter Brust ins Halbfinale, doch die Champions League bleibt der begehrteste Titel.

Luis Enriques Truppe weist im Parc des Princes eine beeindruckende Heimbilanz auf, doch die Münchner reisen in herausragender Verfassung an. Nach dem packenden 4:3-Erfolg gegen Real Madrid am 15. April – insgesamt 6:4 – festigten die Bayern ihren Status als Turnierfavorit.

Erst im November setzten sie sich in der Gruppenphase mit 2:1 durch und zeigten, dass sie auch auswärts die richtigen Mittel gegen PSG haben.