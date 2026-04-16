Tickets für FC Bayern München gegen PSG kaufen: Preise, Spielinfos, Anstoßzeit und weitere Informationen zum Rückspiel im Champions-League-Halbfinale

Am Mittwoch, 6. Mai, empfängt der FC Bayern München Paris Saint-Germain zum Rückspiel des Champions-League-Halbfinals in der Allianz Arena.

Der FC Bayern führt aktuell die Bundesliga an, PSG steht an der Spitze der Ligue 1; beide Teams sind entweder bereits Meister oder stehen kurz vor dem Titelgewinn.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zum Ticketkauf für Bayern München gegen PSG - von den Verkaufsstellen bis zu den Preisen.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain?

Champions League - Endrunde Allianz Arena

Wie kaufe ich Tickets für das Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain?

Abgesehen vom Champions-League-Finale verkauft die UEFA keine Tickets direkt an Fans.

Als Rückspiel des Champions-League-Halbfinals zählen die Eintrittskarten für die Allianz Arena derzeit zu den begehrtesten im deutschen Fußball.

Die regulären Tickets über die offiziellen Vereinskanäle sind bereits vergriffen.

Offizielle Kanäle : FCBayern.com und PSG.fr (ausverkauft).

: FCBayern.com und PSG.fr (ausverkauft). Auf Sekundärmärkten wie StubHub tauchen Last-Minute-Angebote auf.

wie StubHub tauchen Last-Minute-Angebote auf. Premium-Plätze: Kategorie-1-Tickets an der Längsseite sowie VIP-Hospitality-Pakete sind stark begrenzt; der Zugang zu High-End-Lounges kostet häufig über 2.500 €.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain?

Der Preis für UEFA-Champions-League-Tickets hängt von mehreren Faktoren ab: den teilnehmenden Clubs, dem Spielort und der Wettbewerbsphase.

Aufgrund der hohen Nachfrage beginnen Preise auf dem Sekundärmarkt aktuell bei rund 1.000 €.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, findet auf Sekundärmarktplattformen wie StubHub verfügbare Eintrittskarten.

Was darf man vom Duell FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain erwarten?

Der FC Bayern München geht als Favorit ins Rückspiel und baut auf eine beeindruckende Heimbilanz sowie den Schwung des Viertelfinalsiegs.

Vincent Kompany hat mit seinem Team bereits bewiesen, dass es auf höchstem Niveau mithalten kann: Im Achtelfinale schaltete es Real Madrid aus, darunter ein dramatischer 4:3-Erfolg in München am 15. April.

Zudem gewannen die Bayern das Gruppenphasen-Duell am 4. November im Parc des Princes 2:1 – ein psychologischer Vorteil, den sie vor heimischem Publikum ausnutzen wollen.

Der amtierende französische Meister PSG trat auswärts ebenfalls selbstbewusst auf und sicherte sich dank eines 2:0-Erfolgs bei Liverpool am 14. April das Halbfinalticket.

Zwar verloren sie das Grruppenspiel gegen die Münchner, doch das 5:2 gegen Chelsea im Achtelfinale und die beiden Liverpool-Spiele zeigten ihre Offensivkraft.