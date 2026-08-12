Tickets für die Women’s Super League 2026/27: WSL-Ticketpreise, Hospitality- und Dauerkarteninformationen

Mit Zuschauerzahlen auf Turnier-Rekordniveau und weltweiten Einschaltzahlen von mehr als 400 Millionen hat sich die Wirkung des Frauenfußballs direkt auf den nationalen Spielbetrieb übertragen.

Zum Auftakt der Barclays Women’s Super League (WSL) 2026/27 sind das Faninteresse und die Stadionbesuche höher denn je.

GOAL zeigt euch, wie ihr euch Tickets für WSL-Spiele in der Saison 2026/27 sichern könnt, einschließlich der Bezugsquellen und der geschätzten Preise.

Wie kann man Tickets für Spiele der Women’s Super League (WSL) kaufen?

Die zuverlässigste und kostengünstigste Methode, WSL-Tickets zu kaufen, ist direkt über die offiziellen Ticketportale der Klubs.

Es wird dringend empfohlen, die Vereinswebseiten regelmäßig auf Verkaufsphasen und neue Mitgliedskontingente zu prüfen.

Einzeltickets und Dauerkartenpakete sind bei den meisten WSL-Klubs problemlos erhältlich, doch für Topspiele, lokale Derbys und Partien mit Titelanwärtern ist ein früher Kauf unerlässlich.

Wichtige Stadioninitiativen werten das Spieltagserlebnis in der Saison 2026/27 weiter auf:

Arsenal Women: Trägt 100 % der 13 WSL-Heimspiele im Emirates Stadium aus und bietet sowohl Einzeltickets als auch Mehrspielpakete an.

Trägt 100 % der 13 WSL-Heimspiele im Emirates Stadium aus und bietet sowohl Einzeltickets als auch Mehrspielpakete an. Everton Women: Trägt WSL-Heimspiele im traditionsreichen Goodison Park aus und schafft damit eine dauerhafte prestigeträchtige Heimstätte auf Merseyside.

Trägt WSL-Heimspiele im traditionsreichen Goodison Park aus und schafft damit eine dauerhafte prestigeträchtige Heimstätte auf Merseyside. Chelsea Women: Trägt große Topspiele an der Stamford Bridge aus, dazu ausgewählte Partien in Kingsmeadow.

Trägt große Topspiele an der Stamford Bridge aus, dazu ausgewählte Partien in Kingsmeadow. Liverpool Women: Trägt große Ligaduelle an der Anfield Road aus.

Sollten die offiziellen Kontingente der Klubs ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsoptionen für Spiele mit hoher Nachfrage an. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der ihr kauft.

Wie viel kosten Tickets für Spiele der Women’s Super League?

Hier sind die durchschnittlichen Preise für Dauerkarten und Spieltagstickets für Erwachsene in der bevorstehenden Saison 2025/26:

Klub Dauerkarte Einzelticket Arsenal 140 £ bis 360 £ 13,50 £ bis 90 £ Aston Villa 80 £ bis 110 £ 10 £ bis 20 £ Birmingham City 75 £ bis 95 £ 10 £ bis 15 £ Brighton & Hove Albion 95 £ bis 120 £ 10 £ bis 18 £ Charlton Athletic 75 £ bis 95 £ 10 £ bis 15 £ Chelsea 70 £ bis 130 £ 12 £ bis 40 £ Crystal Palace 80 £ bis 100 £ 10 £ bis 18 £ Everton 100 £ bis 120 £ 10 £ bis 20 £ Liverpool 75 £ bis 100 £ 10 £ bis 25 £ London City Lionesses 85 £ bis 110 £ 10 £ bis 18 £ Manchester City 85 £ bis 105 £ 14 £ bis 35 £ Manchester United 85 £ bis 110 £ 12 £ bis 25 £ Tottenham Hotspur 90 £ bis 125 £ 10 £ bis 22 £ West Ham United 75 £ bis 90 £ 10 £ bis 18 £

Wie kann ich Spiele der Women’s Super League sehen oder streamen?

Die neue WSL-Saison ist die erste eines neuen Fünfjahres-Vertrags über die Übertragungsrechte, der zwischen Sky Sports und der BBC aufgeteilt wird und im vergangenen Oktober vereinbart wurde. Es heißt, dass Sky 90 % der Live-Spiele zeigen wird.

Ihr könnt die gesamte Action auch auf NOW und in der Sky-Sports-App streamen. NOW ist ein Streamingdienst mit Sofortzugang und bietet Zugriff auf alle Sky-Sports-Kanäle, jeden Sports+-Stream von Sky sowie vieles mehr. Es ist eine App, sodass Kundinnen und Kunden sich anmelden und sofort auf mehr als 60 Geräten streamen können. NOW-Sports-Mitgliedschaften geben Kundinnen und Kunden außerdem Zugriff auf alle Live-Streams von Sky Sports+ sowie auf Sky-Sports-Dokumentationen und ausgewählte Re-Lives und Highlights auf Abruf innerhalb des Mitgliedschaftszeitraums. Die verschiedenen Mitgliedschaftspakete sind wie folgt: 6-Monats-Sparmitgliedschaft (26 £ pro Monat, Mindestlaufzeit 6 Monate) und Tagesmitgliedschaft (14,99 £, Einmalzahlung). Eure NOW Sports Day Membership beginnt unmittelbar nach dem Kauf und läuft 24 Stunden. Flexible Monatsmitgliedschaft (29,99 £ pro Monat, für 6 Monate). Ihr könnt jederzeit kündigen.

Die Überprüfung von Ticketinformationen für Frauenfußball in der höchsten Spielklasse zeigt das schnelle kommerzielle Wachstum und die steigende Popularität des nationalen Spiels. Wenn ihr Bracket-Outrights oder Spielprognosen platzieren möchtet, verschaffen euch Willkommensangebote ein starkes Startpolster. Lest unsere Expertenbewertung, um Boni zu entdecken, die mit unserem megapari promo code freigeschaltet werden.