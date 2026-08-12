Mit Besucherzahlen auf Turnier-Rekordniveau und weltweiten Zuschauerzahlen von mehr als 400 Millionen hat sich der Einfluss des Frauenfußballs direkt auf das nationale Spiel übertragen.

Zum Start der Barclays Women’s Super League (WSL) 2026/27 sind das Faninteresse und die Stadionauslastung höher denn je.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Euch Tickets für WSL-Spiele der Saison 2026/27 sichern könnt, wo Ihr sie kaufen könnt und mit welchen Preisen ungefähr zu rechnen ist.

Wie kann man Tickets für Spiele der Women’s Super League (WSL) kaufen?

Die zuverlässigste und kostengünstigste Methode, WSL-Tickets zu kaufen, ist direkt über die offiziellen Ticketportale der Klubs.

Es wird dringend empfohlen, die Vereinsseiten regelmäßig auf Verkaufsphasen und neu verfügbare Mitgliedschaften zu prüfen.

Einzeltickets und Dauerkartenpakete sind bei den meisten WSL-Klubs problemlos erhältlich, wobei ein früher Kauf bei Topspielen, lokalen Derbys und Partien mit Titelanwärtern entscheidend ist.

Wichtige Stadioninitiativen werten das Spieltagserlebnis in der Saison 2026/27 weiter auf:

Arsenal Women: Trägt 100 Prozent seiner 13 WSL-Heimspiele im Emirates Stadium aus und bietet sowohl Einzeltickets als auch Mehrspiel-Pakete an.

Trägt 100 Prozent seiner 13 WSL-Heimspiele im Emirates Stadium aus und bietet sowohl Einzeltickets als auch Mehrspiel-Pakete an. Everton Women: Trägt seine WSL-Heimspiele im traditionsreichen Goodison Park aus und schafft damit eine dauerhafte große Heimat auf Merseyside.

Trägt seine WSL-Heimspiele im traditionsreichen Goodison Park aus und schafft damit eine dauerhafte große Heimat auf Merseyside. Chelsea Women: Richtet große Topspiele an der Stamford Bridge aus, daneben ausgewählte Partien in Kingsmeadow.

Richtet große Topspiele an der Stamford Bridge aus, daneben ausgewählte Partien in Kingsmeadow. Liverpool Women: Trägt große Ligaduelle an der Anfield Road aus.

Sollten die offiziellen Ticketkontingente der Klubs ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub Fan-zu-Fan-Optionen für stark nachgefragte Spiele an. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, auf der Ihr kauft.

Wie viel kosten Tickets für Spiele der Women’s Super League?

Hier findet Ihr die durchschnittlichen Preise für Dauerkarten und Spieltagstickets für Erwachsene in der bevorstehenden Saison 2025/26:

Klub Dauerkarte Einzelticket Arsenal 140 £ bis 360 £ 13,50 £ bis 90 £ Aston Villa 80 £ bis 110 £ 10 £ bis 20 £ Birmingham City 75 £ bis 95 £ 10 £ bis 15 £ Brighton & Hove Albion 95 £ bis 120 £ 10 £ bis 18 £ Charlton Athletic 75 £ bis 95 £ 10 £ bis 15 £ Chelsea 70 £ bis 130 £ 12 £ bis 40 £ Crystal Palace 80 £ bis 100 £ 10 £ bis 18 £ Everton 100 £ bis 120 £ 10 £ bis 20 £ Liverpool 75 £ bis 100 £ 10 £ bis 25 £ London City Lionesses 85 £ bis 110 £ 10 £ bis 18 £ Manchester City 85 £ bis 105 £ 14 £ bis 35 £ Manchester United 85 £ bis 110 £ 12 £ bis 25 £ Tottenham Hotspur 90 £ bis 125 £ 10 £ bis 22 £ West Ham United 75 £ bis 90 £ 10 £ bis 18 £

Wie kann ich Spiele der Women’s Super League sehen oder streamen?

Die neue WSL-Saison ist die erste eines neuen Fünfjahresvertrags über die Übertragungsrechte, der zwischen Sky Sports und der BBC geteilt wird und im vergangenen Oktober vereinbart wurde. Es heißt, dass Sky 90 Prozent der Live-Spiele zeigen wird.

Ihr könnt die gesamte Action auch auf NOW und in der Sky-Sports-App streamen. NOW ist ein Streamingdienst mit Sofortzugang, der Zugriff auf alle Sky-Sports-Kanäle, jeden Sky-Sports+-Stream und vieles mehr bietet. Es ist eine App, sodass sich Kundinnen und Kunden anmelden und sofort auf mehr als 60 Geräten streamen können. NOW-Sports-Mitgliedschaften geben Kundinnen und Kunden außerdem Zugriff auf alle Live-Streams von Sky Sports+ sowie auf Sky-Sports-Dokumentationen und ausgewählte Re-Lives und Highlights auf Abruf innerhalb des Mitgliedschaftszeitraums. Die verschiedenen Mitgliedschaftspakete sind wie folgt: 6-Monats-Sparmitgliedschaft (26 £ pro Monat, Mindestlaufzeit 6 Monate) und Tagesmitgliedschaft (14,99 £, einmalige Zahlung). Eure NOW-Sports-Tagesmitgliedschaft beginnt direkt nach dem Kauf und läuft 24 Stunden. Flexible Monatsmitgliedschaft (29,99 £ pro Monat, für 6 Monate). Ihr könnt jederzeit kündigen.