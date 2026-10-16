Tickets für Amr Diab 2026 in Dubai kaufen: Termine, Ticketpreise und mehr

Amr Diab, der unangefochtene König des arabischen Pop, kehrt am Samstag, 7. November 2026, für einen großen Auftritt in die Coca-Cola Arena nach Dubai zurück. Mit seiner mitreißenden Bühnenpräsenz und seinem zeitlosen mediterranen Sound begeistert die ägyptische Musikikone seit mehr als vier Jahrzehnten ein weltweites Publikum.

Nachdem sein ursprünglich für das Frühjahr geplanter Auftritt verschoben wurde, ist die Nachfrage nach dem Konzert im Herbst so hoch wie nie zuvor. Die Fans freuen sich darauf, bei Klassikern und aktuellen Chart-Hits mitzusingen.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zur Ticketverfügbarkeit, zu den Preiskategorien und dazu, wie Ihr Euch jetzt Plätze sichern könnt.

Tickets für Amr Diab in DubaiJetzt kaufen

Wann tritt Amr Diab auf?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets Samstag, 7. November 2026, 21:00 Uhr Amr Diab live in Dubai Coca-Cola Arena, Dubai, VAE Tickets

Das Konzert soll um 21:00 Uhr beginnen. Einlass ist zwei Stunden vor Beginn.

Wo gibt es Tickets für Amr Diab?

Offizielle Tickets für Amr Diab in Dubai können direkt über die Website der Coca-Cola Arena undPlatinumlist gekauft werden.

Tickets für Amr Diab in DubaiJetzt kaufen

Wie viel kosten Tickets für Amr Diab?

Die Ticketkategorien bieten Optionen für jedes Budget, wobei der reguläre Eintritt zu vergleichsweise günstigen Preisen beginnt. Auf der offiziellen Plattform der Coca-Cola Arena kosten Tickets für die Kategorie Bronze ab 245 AED. Das ist die günstigste Möglichkeit, die Show live zu erleben.

Die offiziellen Ticketkategorien und Einstiegspreise im Überblick:

Bronze L4: ab 245 AED

Pearl L4: ab 295 AED

Gold L4: ab 345 AED

Regular Standing (ab 14 Jahren): ab 395 AED

Silver: ab 395 AED

Diamond: ab 595 AED

Fanpit Standing (ab 14 Jahren): ab 645 AED

Premium: ab 695 AED

Premium Diamond: ab 795 AED

Platinum: ab 1.095 AED

VIP: ab 1.295 AED

VVIP: ab 1.495 AED

Falls die regulären offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Platinumlist eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Die Preise beginnen dort üblicherweise bei etwa 350 AED.

Tickets für Amr Diab in DubaiJetzt kaufen

Alles, was Ihr über Amr Diab wissen müsst

Amr Diab, liebevoll El Hadaba genannt, zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern der arabischen Welt. Er hält den Guinness-Weltrekord für die meisten World Music Awards, die ein Künstler aus dem Nahen Osten gewonnen hat. Seine Live-Konzerte sind für ihre energiegeladene Inszenierung, Beleuchtung auf Weltniveau und Setlists mit Songs aus seiner gesamten Karriere bekannt.

Der Konzerttermin im November 2026 ist der offizielle Ersatztermin für den ursprünglich im April geplanten Auftritt. Alle Tickets, die für den ursprünglichen Termin gekauft wurden, bleiben für die Show am Samstag, 7. November 2026, gültig.

Wichtige Informationen zur Veranstaltung und Hinweise zum Veranstaltungsort: