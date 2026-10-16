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Amr Diab ticketsGetty
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Tickets für Amr Diab 2026 in Dubai kaufen: Termine, Ticketpreise und mehr

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So sicherst du dir Tickets für Amr Diab in der Coca-Cola Arena

Amr Diab, der unangefochtene König des arabischen Pop, kehrt am Samstag, 7. November 2026, für einen großen Auftritt in die Coca-Cola Arena nach Dubai zurück. Mit seiner mitreißenden Bühnenpräsenz und seinem zeitlosen mediterranen Sound begeistert die ägyptische Musikikone seit mehr als vier Jahrzehnten ein weltweites Publikum.

Nachdem sein ursprünglich für das Frühjahr geplanter Auftritt verschoben wurde, ist die Nachfrage nach dem Konzert im Herbst so hoch wie nie zuvor. Die Fans freuen sich darauf, bei Klassikern und aktuellen Chart-Hits mitzusingen.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zur Ticketverfügbarkeit, zu den Preiskategorien und dazu, wie Ihr Euch jetzt Plätze sichern könnt.

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Wann tritt Amr Diab auf?

Datum & UhrzeitVeranstaltungOrtTickets
Samstag, 7. November 2026, 21:00 UhrAmr Diab live in DubaiCoca-Cola Arena, Dubai, VAETickets

Das Konzert soll um 21:00 Uhr beginnen. Einlass ist zwei Stunden vor Beginn.

Wo gibt es Tickets für Amr Diab?

Offizielle Tickets für Amr Diab in Dubai können direkt über die Website der Coca-Cola Arena undPlatinumlist gekauft werden.

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Wie viel kosten Tickets für Amr Diab?

Die Ticketkategorien bieten Optionen für jedes Budget, wobei der reguläre Eintritt zu vergleichsweise günstigen Preisen beginnt. Auf der offiziellen Plattform der Coca-Cola Arena kosten Tickets für die Kategorie Bronze ab 245 AED. Das ist die günstigste Möglichkeit, die Show live zu erleben.

Die offiziellen Ticketkategorien und Einstiegspreise im Überblick:

  • Bronze L4: ab 245 AED
  • Pearl L4: ab 295 AED
  • Gold L4: ab 345 AED
  • Regular Standing (ab 14 Jahren): ab 395 AED
  • Silver: ab 395 AED
  • Diamond: ab 595 AED
  • Fanpit Standing (ab 14 Jahren): ab 645 AED
  • Premium: ab 695 AED
  • Premium Diamond: ab 795 AED
  • Platinum: ab 1.095 AED
  • VIP: ab 1.295 AED
  • VVIP: ab 1.495 AED

Falls die regulären offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Platinumlist eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Die Preise beginnen dort üblicherweise bei etwa 350 AED.

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Alles, was Ihr über Amr Diab wissen müsst

Amr Diab, liebevoll El Hadaba genannt, zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern der arabischen Welt. Er hält den Guinness-Weltrekord für die meisten World Music Awards, die ein Künstler aus dem Nahen Osten gewonnen hat. Seine Live-Konzerte sind für ihre energiegeladene Inszenierung, Beleuchtung auf Weltniveau und Setlists mit Songs aus seiner gesamten Karriere bekannt.

Der Konzerttermin im November 2026 ist der offizielle Ersatztermin für den ursprünglich im April geplanten Auftritt. Alle Tickets, die für den ursprünglichen Termin gekauft wurden, bleiben für die Show am Samstag, 7. November 2026, gültig.

Wichtige Informationen zur Veranstaltung und Hinweise zum Veranstaltungsort:

  • Veranstaltungsort: Die Coca-Cola Arena befindet sich im City Walk in Dubai. Sie bietet Platz für bis zu 17.000 Menschen und ist die größte überdachte, klimatisierte Veranstaltungsstätte der Region.
  • Altersbeschränkungen: Alle Gäste, die älter als zwölf Monate sind, benötigen ein gültiges Ticket. Besucher unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person ab 18 Jahren begleitet werden. Die Stehplatzbereiche im Innenraum, darunter Regular Standing und Fanpit, sind ausschließlich für Besucher ab 14 Jahren zugänglich.
  • Hospitality- und VIP-Angebote: Wer einen besonderen Abend erleben möchte, kann The Elevate Deck ab 2.500 AED pro Person buchen. Das Paket umfasst einen beschleunigten Einlass, einen privaten Cocktailtisch für bis zu vier Gäste, Hostess-Service und ein Fünf-Gänge-Menü.
  • Anreise: Die Coca-Cola Arena ist mit der Dubai Metro über die Station Burj Khalifa / Dubai Mall erreichbar. Von dort geht es nach einem kurzen Fußweg oder mit dem Taxi weiter. Im gesamten City Walk stehen öffentliche Parkplätze sowie ausgewiesene Bereiche zum Ein- und Aussteigen bei Fahrdiensten zur Verfügung.
  • Digitale Tickets: Elektronische Tickets werden den Ticketinhabern fünf Tage vor der Veranstaltung direkt zugeschickt und können an den Eingängen digital per Smartphone gescannt werden.

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