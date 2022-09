"Three Lions": Text und Bedeutung von Englands EM-96-Hymne "Football's Coming Home"

Der England-Song, der erstmals bei der EM 96 populär wurde, ist jetzt die Hymne einer neuen Generation von Three-Lions-Fans

"It's Coming Home" ist zu einem Slogan und einem Aufruf zum Kampf für die englischen Fans geworden.

Der Spruch wurde vor mehr als 20 Jahren geboren und hat es irgendwie geschafft, zahlreiche gescheiterte EM- und WM-Teilnahmen zu überstehen, um wieder aufzutauchen und einer neuen Generation von englischen Fußballfans Hoffnung zu geben.

Das Lied, von dem er abgeleitet ist, heißt "Three Lions". Das Lied wurde zur Weltmeisterschaft 2018 wiederbelebt, bevor es bei der EM 2020 wieder auftauchte und immer noch von England-Fans auf der ganzen Welt mit Begeisterung gesungen wird.

GOAL wirft einen Blick auf die Hymne, wer sie geschrieben hat und was sie bedeutet.

In diesem Artikel

Wann wurde "Three Lions" veröffentlicht?

Die Original-Single "Three Lions" wurde im Mai 1996 im Vorfeld der Europameisterschaft veröffentlicht. Diese fand damals in England statt.

Sie stieg direkt auf Platz eins der britischen Singles-Charts ein und hielt sich während des Turniers zwei Wochen lang an der Spitze.

Die Single war der Titelsong des offiziellen Euro '96-Albums "The Beautiful Game", auf dem auch Songs von Jamiroquai, Massive Attack und Blur zu hören waren, sowie eine neu abgemischte Version des New Order-Klassikers "World In Motion", dem offiziellen England-Song für die Weltmeisterschaft 1990.

Eine aktualisierte Version des Liedes mit dem Titel "Three Lions '98" wurde im Juni 1998 im Vorfeld der Weltmeisterschaft 1998 veröffentlicht.

Wie sein Vorgänger war auch die Version von 1998 ein sofortiger Hit und kletterte an die Spitze der Charts, wo sie sich drei Wochen lang hielt.

Getty Images

Wer schrieb "Three Lions"?

"Three Lions" war das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Comedy-Duo Frank Skinner/David Baddiel und der Band The Lightning Seeds von Ian Broudie.

Baddiel und Skinner, die zu dieser Zeit die Fernsehsendung "Fantasy Football League" moderierten, schrieben den Text, während Broudie die Melodie und die Begleitmusik lieferte.

Nach der Veröffentlichung des Liedes erläuterte Skinner in einem Interview mit der BBC dessen Entstehung: "Jemand rief uns an und fragte uns, ob wir nicht die offizielle England-Single für die Europameisterschaft machen wollten. Und natürlich haben wir ja gesagt. Wir waren sehr aufgeregt ... und Bingo!"

Skinner, Badiel und Broudie sind immer noch stolz auf "Three Lions". Während der Weltmeisterschaft 2018, als der Song ein weiteres Mal mit den Erfolgen der englischen Nationalmannschaft ein Comeback feierte, schwelgten sie in Erinnerungen und schwärmten von der Verbindung zwischen ihrem Song, den Spielern und den Fans.

Vor der K.-o.-Phase des Turniers verriet Skinner, dass er "Three Lions" bei Spielen der englischen Nationalmannschaft nicht mehr so gerne hört, aber bei der WM 2018 akzeptierte er es.

"Ich habe eine ganze Weile gedacht 'Oh Gott, sie spielen Three Lions'", erklärte er damals in seiner Radioshow. "Und in diesem Jahr - vielleicht liegt es am Alter und an der Vorstellung des drohenden Untergangs - habe ich angefangen, ziemlich emotional damit umzugehen."

Wer sind Frank Skinner und David Baddiel?

Wie bereits erwähnt, sind Baddiel und Skinner das Comedy-Duo, das den Text zu dem Lied geschrieben hat, das zum Soundtrack einer ganzen Nation geworden ist.

Als der Song 1996 erstmals veröffentlicht wurde, waren sie als Moderatoren der BBC Two "Fantasy Football League" bekannt, einer Talk- und Sketchshow zum Thema Fußball. Diese lief von 1994 bis 1996 in drei Staffeln, bevor sie später von ITV in Form von Sondersendungen zur Weltmeisterschaft 1998 und zur Europameisterschaft 2004 wiederbelebt wurde.

Beide begannen ihre Karrieren als Stand-up-Comedians und waren getrennt voneinander in verschiedenen britischen Fernsehshows zu sehen, bevor sie an gemeinsamen Projekten wie der bereits erwähnten "Fantasy Football League" arbeiteten. Die ITV-Show "Baddiel and Skinner Unplanned" war eine weitere beliebte Sendung, die in den frühen 2000er-Jahren fünf Staffeln lang auf ITV lief.

In letzter Zeit sind Baddiel und Skinner getrennte Wege gegangen. Beide sind aber nach wie vor in der Fernseh- und Radiobranche tätig. Baddiel schreibt nicht nur eine Reihe von Romanen - darunter auch einen Kinderroman -, sondern tritt auch weiterhin als Stand-up-Künstler auf und produziert Fernsehsendungen, während Skinner seine eigene Radiosendung auf Absolute Radio sowie die Comedy-Show "Room 101" moderiert.

Obwohl sie nicht mehr so eng an gemeinsamen Projekten arbeiten wie früher, sind sie immer noch gute Freunde. Das Phänomen von "Three Lions 2018" - und das darauf folgende EM-2020-Revival - erinnern die britische Öffentlichkeit an ihre frühere gemeinsame Arbeit.

Wer sind die Lightning Seeds?

The Lightning Seeds sind eine britische Rockband. Sie wurde von Ian Broudie gegründet und war in den 90er-Jahren im Vereinigten Königreich sehr beliebt.

Die Band hat sechs Studioalben veröffentlicht. Ihr größter Erfolg war "Three Lions", wobei die Versionen von 1996 und 1998 ihre einzigen Nummer-eins-Hits bis heute waren.

Was bedeutet "It's Coming Home"?

Getty

Der Ausdruck "It's Coming Home" oder "Football's Coming Home" ist eine Anspielung auf die Idee, dass der Fußballruhm in das Land zurückkehrt, in dem der Fußball angeblich erfunden wurde.

"Three Lions" und jede seiner nachfolgenden Versionen sind durchdrungen von einem trotzigen Optimismus angesichts der schmerzlichen Litanei der vergangenen Misserfolge Englands bei großen Turnieren.

Der Song beginnt mit der oftmaligen Wiederholung der Zeile "It's coming home", die wie eine Art Mantra wirkt, als wolle sie die kritischen Stimmen der Experten, die die Unzulänglichkeiten der englischen Mannschaft beklagen, abwehren und übertönen.

Der Gedanke, dass der Fußball "nach Hause kommt", wurde populär, nachdem England den Zuschlag erhalten hatte, die Europameisterschaft 1996 auszurichten. Der Slogan des Turniers lautete "Football Comes Home" und bezog sich auf die Tatsache, dass das Spiel, das wir heute als Fußball kennen, zuerst in England nach Regeln gespielt wurde.

In anderer Hinsicht spiegelt der Spruch inzwischen den Wunsch nach einem zweiten WM-Triumph wider, denn die Fans feuern ihre Mannschaft an, um den WM-Pokal zum ersten Mal seit 1966 wieder nach Hause zu holen.

Warum "Three Lions"?

Die Textzeil "three lions on a shirt", die den Namen der Single inspirierte, ist eine Anspielung auf das Wappen, das auf den England-Trikots zu sehen ist.

Das Wappen, auf dem drei Löwen mit dem Kopf zum Betrachter gewandt abgebildet sind, ist eine Version des Wappens von England.

Memes zu "It's Coming Home"

Ein kurioses Ergebnis des "It's Coming Home"-Wahns, der die England-Fans im Vorfeld der WM 2018 erfasste, war die Vielzahl von Memes und viralen Videos, die auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook erschienen.

Der Eröffnungsrefrain des Three-Lions-Songs wurde mit Szenen aus einer Vielzahl berühmter Filme und Fernsehsendungen kombiniert. Memes und Videos tauchten dann während der EM 2020 wieder auf.

Der Hashtag #ItsComingHome auf Twitter wurde zu einer Fundgrube für Mash-ups, wobei alles von The Shawshank Redemption und Shrek bis hin zu The Simpsons und Only Fools and Horses als Meme verwendet wurde.

Wie viele Versionen von "Three Lions" gibt es?

Im Laufe der Jahre wurden drei Versionen von "Three Lions" aufgenommen. Neben der bereits erwähnten Version von 1996 und der aktualisierten Version von 1998 wurde vor der Weltmeisterschaft 2010 ein neuer Song aufgenommen. Bei diesem bildeten Baddiel, Skinner und Broudie zusammen mit Robbie Williams und Russell Brand "The Squad".

Interessanterweise haben sich die Fans von Deutschland - Englands langjährigem Rivalen - das Lied auf spöttische Weise angeeignet, nachdem Jürgen Klinsmann bei der Heimkehr der deutschen Mannschaft nach dem Triumph bei der Europameisterschaft 96 einen Refrain des Liedes anstimmte. Einer der Autoren des Liedes, Baddiel, hat sich in der Vergangenheit zu diesem Thema geäußert.

"Die Leute fragen mich, wie ich mich fühle, wenn ich die Deutschen singen höre", sagte er dem Guardian während der Weltmeisterschaft 2014. "Nun, um ehrlich zu sein gibt es einen Teil von mir, der froh ist, dass es immer noch jemand auf den Tribünen singt. Die englischen Fans scheinen aufgehört zu haben."

Noch glücklicher wird er jetzt sein, da die englischen Fans die uralte Stadionhymne anscheinend wiederentdeckt haben.

Der Text der Originalversion und der Version von 1998 können weiter unten vollständig nachgelesen werden.

Zurück zum Anfang

Three Lions (Football's Coming Home) Text & Video

It's coming home,



It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

It's coming home,



​It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

It's coming home,



​It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

It's coming home,



​It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

Everyone seems to know the score,



They've seen it all before,



They just know, they're so sure



That England's gonna throw it away, gonna blow it away



But I know they can play.

'Cause I remember three lions on a shirt!



Jules Rimet still gleaming,



Thirty years of hurt



Never stopped me dreaming.

So many jokes, so many sneers,



But all those 'oh so nears'



Wear you down, through the years,



But I still see that tackle by Moore



And when Lineker scored,



Bobby belting the ball



And Nobby dancing.

Three lions on a shirt!



Jules Rimet still gleaming,



Thirty years of hurt



Never stopped me dreaming.

I know that was then, but it could be again..

It's coming home,



​It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

It's coming home,



​It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

It's coming home,



​It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

It's coming home,



​It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

Three lions on a shirt!



Jules Rimet still gleaming,



Thirty years of hurt



Never stopped me dreaming.

Three lions on a shirt!



Jules Rimet still gleaming,



Thirty years of hurt



Never stopped me dreaming.

Three lions on a shirt!



Jules Rimet still gleaming,



Thirty years of hurt



Never stopped me dreaming.

Zurück zum Anfang

Three Lions '98 Text & Video

We still believe, we still believe,



We still believe, we still believe



It's coming home,



It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

It's coming home,



It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

Tears for heroes dressed in grey,



No plans for final day,



Stay in bed, drift away.



It could have been all songs in the street,



It was nearly complete,



It was nearly so sweet

And now I'm singing three lions on a shirt!



Jules Rimet still gleaming,



No more years of hurt,



No more need for dreaming.

Talk about football coming home



And then one night in Rome



We were strong, we had grown.



Now I see Ince ready for war,



Gazza good as before,



Shearer certain to score



And Psycho screaming.

Three lions on a shirt!



Jules Rimet still gleaming,



No more years of hurt,



No more need for dreaming.

We can dance Nobby's dance,



We can dance it in France...

It's coming home,



It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

It's coming home,



It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

It's coming home,



It's coming home, it's coming,



Football's coming home.

(Overlapping)

Three lions on a shirt!



Jules Rimet still gleaming,



No more years of hurt,



No more need for dreaming.

Three lions on a shirt!



Jules Rimet still gleaming,



No more years of hurt,



No more need for dreaming.

Zurück zum Anfang

Was bedeutet der Text von "Three Lions"?

Getty Images

Beide Songs sind gespickt mit Verweisen auf Englands vergangenen Ruhm und vergangene Misserfolge. Bestimmte Momente werden hervorgehoben, um an die Fähigkeiten des Teams zu erinnern und Kritikern zu widersprechen, die behaupten, England sei nicht gut genug, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

"Wir dachten uns: Okay, schreiben wir einen Song, der nicht wie all die anderen 'Wir werden gewinnen'-Songs ist, die Englands Versagen bei der Weltmeisterschaft über viele Jahre hinweg begleitet haben", sagte Baddiel in einem Interview mit BBC Radio 2.

"Lasst uns einen Song über die wirkliche Erfahrung schreiben, die man als Fan der englischen Fußballmannschaft macht - nämlich, dass wir wahrscheinlich nicht gewinnen werden, oder zumindest sagen viele Leute, dass wir es nicht werden und dass wir nicht sehr gut sind. Aber irgendwo in uns gibt es eine Art irrationale, magische Hoffnung, dass wir es trotzdem schaffen. Und das ist für uns der wahre Zustand, ein England-Fan zu sein, und das ist es, was wir in den Texten zu verkörpern versucht haben. Wir wussten nicht, dass es den England-Fans gefällt, als wir es schrieben, aber es tat es", so Baddiel weiter.

Nachfolgend findet Ihr eine Auswahl der Texte aus beiden Liedern mit einer Erläuterung.

Three Lions (Football's Coming Home)

Jules Rimet Still Gleaming - Eine Anspielung auf die alte Weltmeisterschaftstrophäe, die der englischen Mannschaft bei ihrem Sieg 1966 überreicht wurde.

But I still see that tackle by Moore - Bezieht sich auf ein entscheidendes Tackling des englischen Kapitäns Bobby Moore gegen den brasilianischen Spieler Jairzinho bei der Weltmeisterschaft 1970.

And when Lineker scored - Das Ausgleichstor von Gary Lineker gegen Deutschland im Halbfinale der Weltmeisterschaft 1990.

Bobby belting the ball - Bobby Charltons wuchtiger Fernschuss gegen Mexiko auf dem Weg zum WM-Titel 1966.

And Nobby dancing - Der denkwürdige Siegestanz von Nobby Stiles mit der Jules-Rimet-Trophäe im Jahr 1966.

Three Lions '98

Tears for heroes dressed in grey - England trug ein graues Trikot im Halbfinale der Euro '96 gegen Deutschland, das es im Elfmeterschießen verlor.

No plans for final day - Das Finale der EM 1996 bestritten Deutschland und die Tschechische Republik.

And then one night in Rome - In der Qualifikationsphase der Weltmeisterschaft 1998 hatte England zu Hause gegen Italien verloren, erreichte aber im Auswärtsspiel ein 0:0 und qualifizierte sich so als Gruppensieger für die WM.

Now I see Ince ready for war - Paul Ince hatte sich einen Ruf als knallharter Mittelfeldspieler erworben und beendete ein Spiel mit einem Verband und einem blutverschmierten Hemd.

Gazza good as before - Paul Gascoigne war 30 Jahre alt, spielte aber in der Qualifikation eine herausragende Rolle. Allerdings wurde er aus dem endgültigen Turnierkader von Glenn Hoddle gestrichen.

Shearer certain to score - Alan Shearer schoss in der Qualifikation fünf Tore und war der unbestritten beste Stürmer der Premier League, der sich in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten den Goldenen Schuh sicherte.

And Psycho screaming - Stuart Pearce war wegen seines überschwänglichen und kämpferischen Spielstils als "Psycho" bekannt. Er näherte sich dem Ende seiner aktiven Laufbahn und schaffte es wie Gascoigne nicht in den finalen Kader.

Zurück zum Anfang