Thomas Tuchel ist Coach des Jahres - Auch Chelsea-Trainerin siegt

Thomas Tuchel vom FC Chelsea ist als Welttrainer 2021 ausgezeichnet worden. Der Deutsche vom FC Chelsea erhielt den Preis am Montag während der FIFA-Gala The Best in Zürich. Er schlug damit seine beiden Konkurrenten Pep Guardiola (Manchester City) und Roberto Mancini (Italien).

Mit den Blues hatte Tuchel im Sommer durch einen Finalsieg gegen Paris Saint-Germain den Titel in der Champions League geholt.

In den beiden vorherigen Jahren hatte Jürgen Klopp vom FC Liverpool den Preis geholt, der mit den Reds erst die Champions League und ein Jahr später die Premier League gewonnen hatte.

Bei den Frauen ging der Titel an Emma Hayes, ebenfalls vom FC Chelsea.