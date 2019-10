Thomas Müller will den FC Bayern München offenbar im Winter verlassen

Seit Coutinhos Ankunft muss sich Thomas Müller beim FC Bayern mit der Reservistenrolle abgeben. Daher will der 30-Jährige nun im Winter wohl weg.

Thomas Müller will den offenbar in der Winterpause verlassen. Nach Informationen der SportBild hätte der 30-jährige Offensivspieler um Freigabe gebeten, ein mögliches Ziel wird jedoch nicht genannt.

Seit der Ankunft von Philippe Coutinho spielt Müller in den Startelf-Planungen von Kovac kaum mehr eine Rolle, zuletzt saß er fünf Mal in Folge auf der Bank. "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit seine Minuten bekommen", sagte Kovac vor der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim lapidar.

FC Bayern: Thomas Müller sagte in den vergangenen Jahren wohl United, Liverpool, Arsenal und Inter ab

Nun zieht Müller offenbar erstmals ernsthaft einen Abschied in Erwägung. Bisher blockte er alle Avancen ab: 2015 soll an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein, 2018 waren angeblich der und der dran und im vergangenen Sommer .

Der gebürtige Oberbayer Müller spielt seit seinem zehnten Lebensjahr für den FC Bayern. Bisher gewann er acht deutsche Meistertitel, fünf Mal den und 2013 die .