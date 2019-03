Thibaut Courtois: Eden Hazard "käme gerne zu Real Madrid"

Thibaut Courtois heizt die Wechselgerüchte um Eden Hazard weiter an und konstatiert, der Offensivspieler würde gerne zu den Königlichen wechseln.

Torhüter Thibaut Courtois von hat verraten, dass Eden Hazard vom gerne zum spanischen Rekordmeister wechseln würde. "Aus meiner Sicht ist er ein grandioser Spieler, einer der besten der Welt. Es ist seine Entscheidung, was er tun will. Als Freund und ehemaliger Teamkollege hätte ich ihn natürlich gerne hier. Und er käme auch gerne", sagte er in einem Interview mit dem Radiosender ONDA CERO.

Die Gerüchte bezüglich eines Wechsels des Edeltechnikers in die spanische Hauptstadt halten sich seit Monaten hartnäckig und intensivierten sich nach der Rückkehr von Zinedine Zidane auf den Trainerstuhl der Königlichen sogar noch. Schließlich ist die gegenseitige Wertschätzung der beiden ein offenes Geheimnis.

Real Madrid: Zinedine Zidane ist ein Fan Eden Hazards

"Ich habe großen Respekt vor Zidane, er war mein Idol, wegen ihm begann ich, Fußball zu spielen", sagte Hazard erst kürzlich in einem Interview mit dem belgischen TV-Sender RBTF. "Ich genieße alles, was er auf dem Feld macht. Ich mag, wie er sich auf dem Feld bewegt, dieser entschiedene Drang in ihm und die Tatsache, dass er sich jedes Jahr verbessert", hatte Zidane bereits im Jahr 2015 im Interview mit fifa.com konstatiert.

Hazards Vater Thierry ging nach dem geplatzten Wechsel seines Sohns zu Real im Sommer 2018 sogar so weit zu sagen, das Ganze wäre mit Zidane vielleicht anders ausgegangen. “Ich weiß nicht, warum die Verhandlungen gescheitert sind”, so Hazard Senior damals weiter: “Eden hat hier (FC Chelsea, Anm. d. Red.) noch einen Vertrag, der bis zum nächsten Sommer gültig ist."

Im nächsten Transfersommer soll Zidane einem Bericht der L'Equipe zufolge 500 Millionen Euro Transferbudget bekommen. Wunschspieler sollen Kylian Mbappe von , Paul Pogba von und eben Eden Hazard sein.

FC Chelsea: Verhindert die Transfersperre den Hazard-Wechsel?

Hazard, der in der Vergangenheit bereits offen mit einem Wechsel zu Real kokettierte, könnte allerdings die Transfersperre des FC Chelsea in die Quere kommen. Die Blues hatten in den vergangenen Jahren mehrere minderjährige Spieler verpflichtet und damit gegen Transferregeln verstoßen, und dürfen als Folge in den kommenden beiden Jahren keine neuen Spieler verpflichten.

In der laufenden Saison erzielte Hazard in 39 Spielen 16 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. In der zog Chelsea souverän ins Viertelfinale ein, wo man auf trifft. In der Liga rangiert man allerdings nur auf Platz sechs.