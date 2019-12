Milan-Verteidiger Theo Hernandez: "Ich wäre beinahe zu Bayer Leverkusen gegangen"

Lucas Hernandez wechselte im Sommer zum FCB. Beinahe wäre es zu einem Bruderduell gekommen, denn auch Theo stand vor einem Wechsel in die Bundesliga.

Theo Hernandez, Bruder von Bayern Münchens Rekordeinkauf Lucas, hat in einem Interview verraten, dass er kurz vor einem Wechsel in die zu stand. Milan-Legende Paolo Maldini verhinderte dies jedoch.

"Ich wäre beinahe zu Bayer 04 Leverkusen gegangen", verriet Hernandez der französischen Sportzeitung L'Equipe. "Es gab auch gute Kontakte zu großen Klubs in , aber dort hatte ich keine Garantie auf Einsatzzeiten", so Hernandez weiter, der sich mit dem unterhielt.

Theo Hernandez: "Treffen mit Maldini hat alles auf den Kopf gestellt"

Wie sein Bruder Lucas, der für 80 Millionen Euro von zum ging, wechselte auch Theo Hernandez im Sommer den Verein. 20 Millionen Euro bekam vom für den 22-Jährigen.

Daran hatte vor allem Milan-Legende Paolo Maldini, aktuell technischer Direktor bei den Rossoneri, gehörigen Anteil.

"Mein Treffen mit Paolo Maldini hat dann nochmal alles auf den Kopf gestellt. Er hat mich im Urlaub in Ibiza besucht und es hat sofort geklickt. Maldini ist ein Mythos, einer der Besten. Wenn er dich haben will, gibt das eine Menge Selbstvertrauen", so Hernandez.

In Mailand unterschrieb Hernandez einen Vertrag bis 2024 und kam bislang in elf Serie-A-Partien zum Einsatz, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelangen.