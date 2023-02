FIFA The Best heute: Uhrzeit, Übertragung im TV / STREAM und Nominierte - alle Informationen zur Wahl des Weltfußballers

Wer wird Nachfolger von Robert Lewandowski als FIFA-Weltfußballer? GOAL hat alle Infos zur Gala am Montagabend.

Am heutigen Montag, 27. Februar, wird einer der beiden großen individuellen Preise im Weltfußball vergeben. Bei der FIFA-Gala 'The Best' in Paris wird der Weltfußballer des Jahres 2022 gekürt.

In den beiden vergangenen Jahren gewann jeweils Robert Lewandowski (FC Barcelona) den Preis. Diesen Titel kann der Pole allerdings nicht verteidigen, da er nicht zu den drei Nominierten gehört.

Neben der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2022 werden noch weitere zahlreiche Auszeichnungen vergeben. Wir klären Euch auf, welche das sind - und sagen Euch, wo Ihr heute die FIFA-Gala im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wahl zum Weltfußballer heute: Uhrzeit

Die FIFA-Gala findet heute erstmals in der französischen Hauptstadt Paris statt, genau genommen im Salle Pleyel, einem großen Konzertsaal. Los geht's um 21 Uhr.

Wahl zum Weltfußballer heute: Die Nominierten

Im Mittelpunkt des Interesses steht heute ohne Frage die Wahl zum Weltfußballer. Doch auch die beste Spielerin des vergangenen Jahres, die Weltfußballerin 2022, wird gekürt.

Um die Auswahl zunächst etwas einzugrenzen, veröffentlichte der Weltverband Anfang Januar eine Shortlist mit je 14 Namen pro zu gewinnender Trophäe. Seitdem wurde die Auswahl auf drei Namen pro Kategorie eingegrenzt.

Hier sind die Finalistinnen und Finalisten:

Männer Frauen Kylian Mbappé (PSG) Lionel Messi (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid) Alex Morgan (San Diego Wave) Alexia Putellas (FC Barcelona)

Beth Mead (FC Arsenal)

Wahl zum Weltfußballer heute: Weitere Kategorien

Nicht nur die beste Spielerin und der beste Spieler des Jahres 2022 werden heute ermittelt. Es werden zudem die besten Torhüter:innen und Trainer:innen des Jahres ausgezeichnet.

Darüber hinaus wird auch das Tor des Jahres (Puskas-Award) geehrt sowie der Fairplay-Preis der FIFA vergeben und die Top-Elf des Jahres bei den Frauen und den Männern gekürt.

Die Nominierten bei den Trainer:innen und Torhüter:innen:

Welttrainer Welttrainer/in Frauenfußball Welttorhüter Welttorhüterin Carlo Ancelotti (Real Madrid) Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentinien) Sonia Bompastor (Olympique Lyon) Pia Sundhage (Brasilien)

Sarina Wiegman (England) Yassine Bounoi (FC Sevilla) Thibaut Courtois (Real Madrid)

Emiliano Martínez (Aston Villa) Ann-Katrin Berger (Chelsea) Christiane Endler (Lyon)

Mary Earps (Manchester United)

Wahl zum Weltfußballer heute: Übertragung im TV / STREAM

Live im Free-TV wird die FIFA-Gala heute nicht übertragen. Eine Liveübertragung im TV gibt es dennoch. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Event ab 20.45 Uhr auf seinem Kanal Sky Sport News HD. Um diesen empfangen zu können benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Sky bietet zur FIFA-Gala auch einen LIVE-STREAM an. Dieser ist sogar kostenlos und kann ebenfalls ab 20.45 Uhr auf skysport.de und der App von Sky abgerufen werden.