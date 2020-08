Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM? So läuft die Übertragung des Testspiels

Heute bestreiten der VfB Stuttgart und der FC Liverpool ein Testspiel gegeneinander. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell im TV und LIVE-STREAM läuft.

In Vorbereitung auf die neue Saison erwartet den Bundesligaaufsteiger ein spannender Formtest: Am Samstag trifft die Mannschaft von Coach Pellegrino Matarazzo in einem Testspiel auf den Meister der Premier League, den . Anpfiff der Partie ist ab 18 Uhr .

Gleich zu Beginn ihres Trainingslagers in Kitzbühel steht für die VfB-Profis ein echtes Highlight auf dem Vorbereitungsplan. Bevor sie in den folgenden Tagen im Training schwitzen, heißt es Kräfte messen mit keinem Geringeren als dem amtierenden FIFA-Klub-Weltmeister, dem Champions-League-Sieger von 2019 und englischen Meister FC Liverpool.

Wenige Wochen vor Start der - und Premier League-Saison 2020/21 verspricht die Begegnung des deutschen Erstligaaufsteigers und dem Team von Trainer Jürgen Klopp hochkarätigen Fußball.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt das Testspiel VfB Stuttgart gegen den FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal l iefert alles Wissenswerte zur Übertragung der Begegnung am Samstag.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Liverpool heute live? Das Testspiel auf einen Blick

Duell VfB Stuttgart - FC Liverpool Datum Samstag, 22. August 2020 | 18 Uhr Ort Kitzbühel, Österreich

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Liverpool heute live im TV?

Für alle Fans der Reds und des VfB Stuttgart gibt es eine gute Nachricht: Das Duell aus dem Trainingslager in Kitzbühel in Österreich wird heute live im TV zu sehen sein - sogar kostenlos im Free-TV.

Zu Beginn des Trainingslagers in Kitzbühel bestreitet das Team von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo am Samstag, den 22. August, von 18 Uhr an ein Vorbereitungsspiel. Der Gegner ist kein Geringerer als der @LFC . #VfBLFC https://t.co/Wah0DhWOSO — VfB Stuttgart (@VfB) August 19, 2020

Der in der Alpenrepublik beheimatete Sender Servus TV hat sich hierzulande die Übertragungsrechte an der Partie zwischen dem Champion der Premier League und dem Aufsteiger in die Bundesliga.

VfB Stuttgart gegen den FC Liverpool kostenlos bei Servus TV ab 18 Uhr.

Als Kommentator der Begegnung ist Marco Hagemann am Mikrofon im Einsatz.

Doch die Übertragung im TV ist nicht die einzige Möglichkeit, das Duell heute live zu sehen - es geht natürlich auch im LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM?

Das Testspiel VfB Stuttgart vs. FC Liverpool wird heute nicht nur im TV übertragen, sondern kann auch per LIVE-STREAM abgerufen werden - und das geht gleich mit zwei verschiedenen Möglichkeiten.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM: Servus TV

Servus TV bietet alternativ zur TV-Übertragung des Vorbereitungsspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Liverpool auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an.

Der LIVE-STREAM ist deckungsgleich zur Übertragung im TV und beginnt ebenfalls kurz vor dem Anstoß. Schaltet also rechtzeitig um 18 Uhr ein, um nichts vom Spielgeschehen zu verpassen!

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM: LFC.COM

Neben der Übertragung bei Servus TV gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, das Spiel Stuttgart-Liverpool zu sehen. Der englische Meister zeigt das Testspiel auf seiner hauseigenen Plattform LFCTV .

Dort muss man sich allerdings kostenpflichtig registrieren, der erste Monat ist aber kostenlos.

Quelle: Imago Images / PA Images

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Liverpool live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung Testspiels heute im Überblick