



Man United gegen AC Mailand beginnt am 15. Aug. 2026 um 11:45 Uhr EST und 15:45 Uhr GMT.

Rückblick auf 2025/26

United beendete die Saison 2025/26 in der Premier League auf dem dritten Platz, sieben Punkte hinter dem zweitplatzierten Man City. United gewann fünf der letzten sechs Spiele und sicherte sich damit nach zweijähriger Abwesenheit von dem kontinentalen Elite-Wettbewerb den Platz in der Champions League. Der portugiesische Spielmacher Bruno Fernandes glänzte für United und brach den Premier-League-Rekord für die meisten Assists in einer Saison. In der vergangenen Spielzeit bereitete er in der englischen Top-Liga 21 Tore für seine Teamkollegen vor.

Mailand erlebte ein enttäuschendes 2025/26 und wurde in der Serie A Fünfter, was nur für einen Platz in der Europa League dieser Saison reichte. Damit dauert die Abwesenheit von der Champions League nun bereits zwei Jahre an, sodass man fairerweise sagen kann, dass sich diese Teams in entgegengesetzte Richtungen entwickeln.

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Was haben Man United und Mailand auf dem Transfermarkt hinzugefügt?

United hat sein Mittelfeld mit den kostspieligen Verpflichtungen von Youri Tielemans von Aston Villa und Andrey Santos vom FC Chelsea verstärkt. Karl Darlow bringt Erfahrung auf der Torhüterposition mit, während der 18-jährige Kolumbianer Cristian Orozco als spannendes Talent für das defensive Mittelfeld kommt.

Mailand hat tief in die Tasche gegriffen, um den portugiesischen Stürmer Goncalo Ramos von PSG zu verpflichten. Außerdem kamen der spanische Innenverteidiger Mario Gila von Lazio und der 20 Jahre alte linke Innenverteidiger Sankhoun Diawara von Troyes aus Frankreich.

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Voraussichtliche Startaufstellungen

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Mailand (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Teamnews & Kader

Derzeit sind für keine der beiden Mannschaften vor dieser Partie Teamnews verfügbar. Informationen zu Verletzungen, Sperren und voraussichtlichen Aufstellungen werden ergänzt, sobald sie näher am Anpfiff verfügbar sind.

Dasselbe gilt für AC Mailand: Zu diesem Zeitpunkt liegen keine bestätigten Kaderdetails oder Trainer-Updates vor. Schaut vor dem Spiel noch einmal vorbei, um die neuesten Updates zu erhalten.

Form

Manchester United geht mit einer gemischten, aber ermutigenden Bilanz aus der Saisonvorbereitung in dieses Spiel. In den vergangenen fünf Partien gab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, bei 12 erzielten und drei kassierten Toren. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Paris Saint-Germain, während ein 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid und ein 5:0-Kantersieg gegen Rosenborg das Offensivpotenzial unterstreichen. Die einzige Niederlage gab es gegen Wrexham, ein 0:1, das früh in der Saisonvorbereitung einen Rückschlag bedeutete.

Die letzten fünf Spiele von AC Mailand erzählen eine andere Geschichte. Es gab einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, bei sieben Gegentoren in diesem Zeitraum. Das jüngste Resultat war eine 0:3-Niederlage gegen den FC Chelsea, zudem unterlag das Team im letzten Serie-A-Spiel der vergangenen Saison Cagliari mit 1:2. Ein 2:2 gegen Celtic und ein 1:1 gegen Inter runden eine Saisonvorbereitung ab, in der es an Konstanz fehlte.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen beiden Klubs fand im März 2021 in der Europa League statt, als Manchester United im San Siro mit 1:0 gewann. Die beiden Spiele dieses Duells endeten damit, dass United weiterkam, nachdem das Hinspiel in Old Trafford 1:1 geendet hatte. In den fünf direkten Duellen im Datensatz hat United drei Siege und ein Unentschieden geholt, während AC Mailand einen Sieg verbuchte. Das deutlichste Ergebnis war ein 4:0-Sieg von United in der Champions League im März 2010 in Old Trafford.

Testspiele in der Saisonvorbereitung zwischen traditionellen europäischen Schwergewichten bieten den Trainern eine wichtige Plattform, um taktische Pressingstrukturen unter Druck zu testen. Wenn du ein neues Konto registrieren möchtest, um eine gut recherchierte Prognose zu platzieren, ist ein branchenführender Anreiz zum Start ideal. Erfahre, wie du dir mit dem bc game bonus code ein außergewöhnliches Einführungsangebot sichern kannst.