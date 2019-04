Tennis: Die BMW Open heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - so wird Tag 2 aus München übertragen

In München sind die BMW Open in vollem Gange. Hier erfahrt Ihr, wie das traditionelle Tennis-Turnier heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Aufschlag zum ersten großen Tennisturnier auf deutschem Boden im Jahr 2019: Die BMW Open in München sind gestartet. Andy Murray konnte 2015 das Turnier für sich entscheiden, seitdem ging der Titel mit Philipp Kohlschreiber und Alexander Zverev nur mehr an deutsche Athleten.

Gespielt wird wie seit der ersten Austragung im Jahr 1949 auf Sand. Insgesamt erstreckt sich das Turnier über sieben Tage. Das Finale im Münchner Norden steigt am Sonntag, den 5. Mai.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung der BMW Open 2019 wissen müsst - also wo das ATP-Turnier heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist. Los geht's

BMW Open 2019: Die Fakten im Überblick

DATUM 27. April - 5. Mai 2019 AUSTRAGUNGSORT MTTC Iphitos, München BELAG Sand PREISGELD 586.140 Euro FASSUNGSVERMÖGEN (Center Court) 5.600 Zuschauer

Die BMW Open 2019 im LIVE-STREAM anschauen - so geht's

Wer in der laufenden Woche keine Zeit hat, die BMW Open 2019 live im Free-TV anzusehen, der muss zwangsläufig ins Netz ausweichen. Doch keine Sorge, denn auch dort läuft Tennis live im Stream. Wo genau, das erfahrt Ihr in diesen Zeilen.

Die BMW Open 2019 im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Wer die besten Tennisspieler auf der ATP-Tour auf deutschem Boden in Aktion sehen will, der ist bei DAZN genau richtig. Denn der Streamingdienst aus dem Münchner Norden ist beim gesamten Turnier live im Stream vor Ort.

Das Turnier, das auf der Anlage des MTTC Iphitos München ausgespielt wird, wird von Tag eins bis zum Finaltag (5. Mai) im LIVE-STREAM übertragen.

Über die gesamte Woche, in der unter anderem die Deutschen Alex Zverev, Philipp Kohlschreiber, und Maximilian Marterer aufschlagen, sind Uwe Semrau und Oliver Faßnacht Eure Kommentatoren.

Was ist DAZN, der Streamingdienst, der die BMW Open im LIVE-STREAM überträgt?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das bis zu 8.000 Sportereignisse anbietet. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzugucken.

DAZN bietet Tennis-Begeisterten ein umfangreiches Programm und zeigt alle Spiele der BMW Open im LIVE-STREAM .

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist auf dem nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet Ihr im und dem von Apple.

Neben Tennis hat DAZN ein weiteres umfangreiches Sportangebot parat. So werden unter Live-Spiele aus der Premier League, der Primera Division, der sowie der gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im LIVE-STREAM ausgestrahlt.

Auch Duelle der NBA auch die Spiele der NHL und der MBL gestreamt werden. Weitere Sportarten sind Handball, Darts, Motorsport, Boxen, American Football und vieles mehr.

Der erste Monat ist kostenlos, die Folgemonate kosten jeweils 9,99 Euro. Das Angebot ist monatlich kündbar. Bezahlt werden kann der monatliche Beitrag - neben Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes - auf viele verschiedenen Arten und Weisen.

Die BMW-Open 2019 live im Stream beim BR anschauen

Da das Bayerische Fernsehen die Rechte an den BMW Open 2019 hat, zeigt der Sender aus der bayerischen Landeshauptstadt das ATP-Turnier auch in seinem LIVE-STREAM.

Die Übertragung ist deckungsgleich mit dem TV-Programm. D.h. auch die Kommentatoren und Experten sind identisch. Hier geht's direkt zum BR-LIVE-STREAM.

Die BMW-Open 2019 im LIVE-STREAM bei Ran.de anschauen

Als allerletzte Alternative ist dann noch Ran.de ein Faktor, wenn es darum geht, die BMW Open 2019 live im Stream anzusehen.

Der Unterföhringer Sender hat die Möglichkeit, alle Matches des Center Courts auf seiner Online-Plattform zu zeigen. Von Montag bis Freitag ist somit auch Ran im LIVE-STREAM auf dem Tenniscourt mit dabei.

Montag, 29. April: Ab 11 Uhr vier Spiele live Dienstag, 30. April: Ab 11 Uhr vier Spiele live Mittwoch, 1. Mai: Ab 11 Uhr vier Spiele live Donnerstag, 2. Mai: Ab 11 Uhr vier Spiele live Freitag, 3. Mai: Ab 11 Uhr drei Spiele live (ein Spiel wird vom BR gezeigt) Samstag, 4. Mai: Das zweite Halbfinale ab ca. 15 Uhr live

Die BMW Open 2019 live im TV sehen - geht das?

Es gibt gute Nachrichten für alle Tennis-Fans: Die BMW Open 2019, das erste Turnier auf deutschem Boden in diesem Kalenderjahr, werden live im deutschen Fernsehen übertragen.

In der laufenden Woche ist das Bayerische Fernsehen ab dem Viertelfinaltag am Freitag live an der Filzkugel, wenn sich einige namhafte Stars der Szene die Bälle um die Ohren schlagen.

Im BR gibt es also ab der Runde der letzten Acht am 3. Mai 2019 tägliche Live-Übertragungen mit Moderatorin Julia Scharf und Reporter Nils Hahn.

Freitag, 3. Mai 2019, 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr (Viertelfinale)

Samstag, 4. Mai 2019, 13.30 Uhr bis 15.25 Uhr (Halbfinale)

Sonntag, 5 Mai 2019, 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr (Finale)

Wer die Begegnungen live im TV verpasst hat, der kann in der täglichen BR-Rundschau um 18.30 Uhr die besten Ballwechsel in einer Kurzzusammenfassung ansehen.

BMW Open 2019: Das sind die Teilnehmer

Die BMW Open warten auch in diesem Jahr mit Top-Spielern auf. Neben dem amtierenden ATP-Weltmeister und Titelverteidiger der BMW Open sind zahlreiche Weltklassespieler - unter anderem Rekordchampions Philipp Kohlschreiber - mit an Bord.

BMW Open 2019: Die Setzliste

Alexander Zverev | ATP-Ranking: 3 | Alter: 22 Jahre

Karen Chatschanow | ATP-Ranking: 13 | Alter: 22 Jahre

Marco Ceccinato | ATP-Ranking: 17 | Alter: 26 Jahre

Roberto Batistuta Agut | ATP-Ranking: 21 | Alter: 31 Jahre

Kyle Edmund | ATP-Ranking: 23 | Alter: 24 Jahre

Diego Schwartzmann | ATP-Ranking: 25 | Alter: 26 Jahre

Guido Pella | ATP-Ranking: 28 | Alter: 28 Jahre

Marton Fucsovics | ATP-Ranking: 36 | Alter: 27 Jahre

BMW Open 2019: Zverev und seine Baustellen: München kommt gerade recht - der Vorbericht zum Turnier

Alexander Zverev ist schon ein paar Tage in München, genau genommen seit Mittwoch vergangener Woche. Er kommt, betont er, gerne in die Stadt, hier, sagt er, "hat ja alles ein bisschen angefangen für mich". Zverev hat das gute Wetter der vergangenen Woche genossen, er war im Biergarten, beim Schnitzelessen. Aber, ergänzt er lächelnd: "Ich bin ja nicht als Tourist hier." Tatsächlich ist die Lage ernst.

Der beste deutsche Tennisspieler steckt in einer Krise. Doch das, berichtet Zverev, hat auch Gründe - und zwar eine ganze Menge. Sein Coach Ivan Lendl wird wegen einer Pollenallergie erst zu den French Open nach Europa kommen, Vater Alexander senior hat gesundheitliche Probleme, fehlt seinem Sohn seit Wochen. Von Freundin Olga hat er sich getrennt. Und dann ist da noch der Rechtsstreit mit Patricio Apey.

"Die ganze Geschichte mit meinem Manager nimmt schon viel weg von mir", sagt Zverev. Beinahe jeden Tag habe er telefonieren müssen, stundenlang - das hatte Folgen: "Der Fokus ist schon ein bisschen weg gewesen die letzten paar Wochen." Warum sich der Hamburger von Apey trennen will, bleibt sein Geheimnis - dass es ihn aus der Bahn warf, ist nicht zu übersehen. "Aber jetzt", behauptet er, "beruhigt es sich ein bisschen".

Sehr hart getroffen hat Zverev freilich auch, dass der Vater ihm "zum ersten Mal in meinem Leben ein paar Wochen" nicht beistehen konnte. "Ich hoffe, dass er bald zurückkommt, das ist für mich das Wichtigste", sagt der Sohn, der offenkundig Halt sucht in unruhigen Zeiten. "Es sind viele Dinge passiert außerhalb des Platzes. Ich bin ein Mensch, der sich solche Sachen zu Herzen nimmt", merkt er an.

Zverevs Bilanz der vergangenen drei Turnierwochen ist folglich miserabel: In Marrakesch, Monte Carlo und Barcelona unterlag der Weltranglistendritte jeweils früh. "Im Sport ist es so: Manchmal hast du die beste Zeit deines Lebens", wie er beispielsweise Ende des vergangenen Jahres beim ATP-Finale in London, "manchmal läuft es halt nicht so", wie bei ihm in den vergangenen Monaten.

Zverev steigt bei der BMW Open 2019 erst am zweiten Tag ein

Das Wichtigste, weiß Zverev, ist: nicht verzagen. "Wenn du aus solchen Phasen rauskommst, denke ich, dass du noch besser wirst. Ich hoffe, das wird bei mir auch genauso sein." Insofern, sagt er, komme ihm das kleine 250er Turnier in München "gerade sehr passend". Hier hat er in den beiden vergangenen Jahren gewonnen, er hofft, "dass sich das Jahr hier für mich ändern wird".

Am Mittwoch wohl wird der an Nummer eins gesetzte Zverev nach einem Freilos in der ersten Runde sein Auftaktmatch bei den BMW Open bestreiten, gegen Maximilian Marterer (Nürnberg) oder Juan Ignacio Londero ( ). Er müsse jetzt mal "ein, zwei Matches gewinnen", in denen es eng zugehe, "dann läuft es wieder besser", glaubt er: "Wichtig ist, dass ich mein Spiel wiederfinde."

Quelle: SID