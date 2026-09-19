Tennessee Titans gegen Philadelphia Eagles live verfolgen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Tennessee Titans gegen Philadelphia Eagles

20. Sept. 2026 - 13:00 Nissan Stadium

Die Tennessee Titans empfangen die Philadelphia Eagles im Nissan Stadium in Nashville, Tennessee, in Woche 2 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Tennessee Titans gegen Philadelphia Eagles verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, um die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält zudem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Wenn Sie im Ausland sind, nutzen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um Spiele über Ihren Streaming-Dienst zu sehen. Ein VPN wie NordVPN verschlüsselt Ihre Verbindung beim Streamen. Wenn Sie unsicher sind, welches VPN passt, hilft der GOAL-Leitfaden zu VPNs für Sport-Streaming.

Tennessee Titans gegen Philadelphia Eagles – Mannschaftsnachrichten

Vor dem Spiel müssen beide Teams Kaderveränderungen und Verletzungen bewältigen, die ihre Spielpläne beeinflussen.

Team-News der Philadelphia Eagles

Die Eagles müssen einen herben Rückschlag in ihrer Offensive Line verkraften und gleichzeitig wichtige Stars in der Verteidigung im Auge behalten:

Umbrüche in der O-Line : Die Eagles setzten Pro-Bowl-Guard Landon Dickerson wegen einer Knieverletzung auf die Verletztenliste (Injured Reserve, IR). Drew Kendall und Willie Lampkin sind die Favoriten für die Position des linken Guards, was für den Schutz von Jalen Hurts eine unmittelbare Herausforderung in Sachen Kommunikation darstellt.

Sorgen in der Defensive : Defensive Tackle Jalen Carter verpasste Anfang der Woche das Training wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk. Die Coaches rechnen fest damit, dass er spielt, wahrscheinlich jedoch mit einem Gipsverband. Edge Rusher Jonathan Greenard fällt wegen einer Brustmuskelverletzung weiterhin aus, die ihn schon in Woche 1 stoppte; die Entscheidung über einen Einsatz fällt erst kurz vor Spielbeginn.

Neues aus der Secondary : Defensive Back Cooper DeJean verpasste zu Beginn das Training aufgrund von Problemen mit der Wade und dem Bauch, versicherte den Medien jedoch, dass er einsatzbereit sein werde. Safety Andrew Mukuba hat ebenfalls mit einem Problem am Knöchel bzw. Bein zu kämpfen.

Team-News der Tennessee Titans

Unter Head Coach Robert Saleh und Offensive Coordinator Brian Daboll wollen die Titans ihre Offense deutlich verbessern, nachdem Woche 1 nicht nach Plan lief:

Linebacker-Updates : Linebacker Mohamoud Diabate fällt nach einer Operation wegen eines gebrochenen Daumens offiziell aus. Cedric Gray im dritten Jahr steht kurz vor der Rückkehr; er trainierte voll und wartet nur noch auf die Freigabe aus dem Gehirnerschütterungsprotokoll der NFL. James Williams Sr. begrenzt eine Ellenbogenzerrung, er trainiert im gelben Trikot ohne Körperkontakt.

Rookie im Fokus : Die Coaches ernannte den Rookie-Linebacker Anthony Hill Jr., der in Woche 1 mit 16 Tackles einen neuen NFL-Debütrekord aufstellte, offiziell zum Stamm-MIKE-Linebacker.

Nachtrag : Die Trainer nahmen Cornerback Cor’Dale Flott am Freitag wegen einer Muskelverspannung in den Verletzungsbericht auf, zeigen sich aber entspannt über seine Einsatzfähigkeit.



