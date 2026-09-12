Tennessee Titans gegen New York Jets LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Tennessee Titans gegen New York Jets

13. Sept. 2026 - 13:00 Nissan Stadium

Die Tennessee Titans empfangen die New York Jets am Sonntag, 13. September, in Woche 1 der NFL-Hauptsaison 2026 im Nissan Stadium (Nashville, Tennessee). Der Anpfiff erfolgt um 19:00 Uhr (CET).

Es ist die "Abschiedssaison" für das aktuelle Nissan Stadium, weil direkt daneben ein neues Stadion entsteht, das 2027 eröffnen soll.

So können Sie das Spiel Tennessee Titans gegen New York Jets verfolgen

Das Spiel zeigt der NFL Game Pass auf DAZN live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Der Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network ist ebenfalls enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an vollen Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs fernsehen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Tennessee Titans gegen New York Jets – Team-News

Das Duell liefert mehrere Storylines: Robert Saleh gibt sein Debüt als Titans-Cheftrainer gegen seinen Ex-Club, während Geno Smith als Starting Quarterback der Jets zurückkehrt.

Team-News der New York Jets

Breece Hall (RB) : Voll einsatzfähig (Leiste) – Gute Nachricht für die Jets: Ihr Star-Runningback hat sich von seinem August-Schreck erholt und führt das Backfield an.

Isaiah Davis (RB) : Voll einsatzfähig (Knie) – Spielberechtigt und wird Hall als Ersatz zur Seite stehen.

Kenyon Sadiq (TE) : Voll einsatzfähig (Leiste) – Der Rookie-Tight-End ist fit.

D’Angelo Ponds (CB) : Eingeschränktes Training (Wade) – Der Rookie-Defensive-Back hat eine leichte Zerrung in der Wade.

Joseph Ossai (EDGE) : Hat nicht teilgenommen (Fuß) – Er verpasste zwei Einheiten in Folge und gilt als höchst fraglich.

Tim Patrick (WR) : Hat nicht am Training teilgenommen (Leiste) – Er pausierte im Training und wird voraussichtlich nicht spielen.

Team-News der Tennessee Titans

Cedric Gray (LB) : Hat nicht teilgenommen (Gehirnerschütterung) – Ein herber Schlag für die Verteidigung der Titans. Gray erlitt bei einem UTV-Unfall eine Gehirnerschütterung und unterliegt nun dem Protokoll, was eine große Lücke in der Mitte des Feldes hinterlässt. Cody Barton wird voraussichtlich einspringen.

Keldric Faulk (DE) : Voll einsatzfähig (Schulter) – Er trainierte die ganze Woche voll und ist bereit, die Verteidigungslinie anzuführen.

Ansonsten ist der Kader weitgehend fit , auch dank der teuren Neuverpflichtungen Alante Taylor und Juan Delale Robinson.



