Was in den Wintermonaten einst fester Bestandteil des Fußballkalenders war, hat heute eher Seltenheitswert. Umso schöner, dass der Telekom Starkick auch in diesem Jahr wieder für echtes Budenzauber-Feeling sorgt: Am heutigen Sonntag laufen ehemalige Fußball-Größen Seite an Seite mit bekannten Content Creators in gemischten Mannschaften auf.

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Selbstverständlich schickt der FC Bayern München in der Rolle des "Gastgebers" erneut eine eigene Traditionsmannschaft ins Rennen. Dabei liest sich das Aufgebot in dieser Ausgabe erneut beeindruckend: Von Vereinsgrößen früherer Tage bis hin zu Idolen der jüngeren Vergangenheit kommt jeder Anhänger des deutschen Rekordmeisters voll auf seine Kosten.

Doch auf welchem Sender läuft der Telekom Starkick 2026 im Fernsehen und im Livestream? GOAL zeigt Euch alle Übertragungswege.

Telekom Starkick 2026 heute live: Welche Spieler, Influencer und Legenden des FC Bayern München sind dabei?

Ausgestrahlt wird der Telekom Starkick 2026 selbstredend auf MagentaTV. Wer über einen entsprechenden TV-Anschluss der Telekom verfügt, kann das Hallenevent ganz regulär im linearen Fernsehen mitverfolgen.

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Darüber hinaus stellt MagentaSport das Fußball-Spektakel heute als kostenfreien Livestream zur Verfügung. Zusätzlich wird das Turnier auch frei zugänglich auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von MagentaSport bei YouTube, TikTok und Facebook gestreamt.

Plattform / Sender Empfangsart Voraussetzung / Kosten MagentaTV Reguläres TV-Programm TV-Anschluss der Telekom MagentaSport Livestream Kostenlos YouTube, TikTok & Facebook Livestream (offizielle MagentaSport-Kanäle) Kostenlos

Telekom Starkick 2026 heute live: Welche Spieler, Influencer und Legenden des FC Bayern München sind dabei? Mit NordVPN auf der ganzen Welt Fußball streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

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Telekom Starkick 2026 heute live: Welche Spieler, Influencer und Legenden des FC Bayern München sind dabei? Alle Informationen zur Übertragung auf MagentaTV und MagentaSport

Los geht es mit der Live-Übertragung bei MagentaTV und MagentaSport heute ab 13:30 Uhr. Das Benefiz-Turnier, dessen Erlöse einem guten Zweck zugutekommen, geht bereits in seine vierte Runde und steigt im Bonner Telekom Dome.

Am Mikrofon führt Euch beim Telekom Starkick 2026 die bekannte Kultstimme Wolff-Christoph Fuss durch das Geschehen, während Kamila Benschop die Moderation übernimmt. Für Ordnung auf dem Hallenparkett sorgen die drei Unparteiischen Patrick Ittrich, Francisco Lahora und Denis Kudat.

Kategorie Details Übertragungsbeginn Heute um 13:30 Uhr Kommentator Wolff-Christoph Fuss Moderation Kamila Benschop Schiedsrichter Patrick Ittrich, Francisco Lahora, Denis Kudat

Telekom Starkick 2026 heute live: Welche Spieler, Influencer und Legenden des FC Bayern München sind dabei? Alle Teams mit Legenden und Influencern im Überblick

Das Teilnehmerfeld für das Hallenturnier ist bereits komplett und umfasst vier Mannschaften: die FC Bayern Legends, KOMM MIT, BUNTKICKTGUT sowie ALL INCLUSION SPORTS.

Die Auswahl der Bayern-Legenden ist dabei prominent besetzt. Mit Javi Martinez, Giovane Elber, Andreas Ottl, Diego Contento, Mehmet Ekici, Marcel Witeczek, Michael Tarnat, Vladimir Rankovic, Maximilian Riedmüller und Nico Feldhahn laufen zahlreiche bekannte Gesichter für den Rekordmeister auf.

Für das Team KOMM MIT gehen Paulo Sergio, Lukas Raeder, Thomas Helmer, Julyan Pohl, WhyGuy, Benny, Pascal Gurk, Steven Kodra, Aminho und DaveNite ins Rennen.

Im Aufgebot von BUNTKICKTGUT stehen derweil Daniel Van Buyten, Sebastian Rudy, Ailton, Marcel Gurk, Billy Bob Bracher, Tim Reitz, Nikola Milos Vasic, Chris Curtis, Jannis Danner, Finn Agostinelli und Niclas Kroll.

Komplettiert wird das Quartett durch ALL INCLUSION SPORTS, die mit Claudio Pizarro, Jörg Butt, Lucas Scholl, ViscaBarca, Diyar Acar, AlexV, Max Giesen, Marvin Roch, Karol Jania und Leonardo Lechner antreten.