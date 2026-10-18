Aufgrund einer erschreckend schwachen Vorstellung wurde Leipzig am Samstagabend von den Bayern hochverdient mit 6:1 in die Einzelteile zerlegt. Im Anschluss an das Debakel musste RB-Trainer Demichelis vor das Sky-Mikrofon treten und versuchte, die Blamage zu erklären.

Der neue Bullen-Coach war dabei bemüht, die Verantwortung zu übernehmen und seine Mannschaft gleichermaßen hart zu kritisieren sowie sich aber auch schützend vor sie zu stellen. Das galt insbesondere für Ex-Nationalspieler Lukas Klostermann, der bei seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz seit April eine äußerst unglückliche Partie erwischte und nach einer guten Stunde vom Feld musste.

Als Reporter Max Zielke dann Demichelis nach der überraschenden Umbaumaßnahme auf der Rechtsverteidigerposition befragte, entgegnete der Ex-Bayern-Profi: "Bitte, sag mir keine Namen. Sag keine Namen. Wir könnten nach so einer harten ersten Halbzeit fünf Wechsel machen. Aber bitte sag keine Namen." Für ihn gilt: "Es gibt eine Mannschaft. Die kann man kritisieren - aber nicht einen Namen! Einen Spieler. Wenn ein Spieler von Anfang an spielt, bedeutet das, dass er super hart trainiert hat. Lukas ist ein erfahrener Spieler." Geschäftsführer Marcel Schäfer schlug in die gleiche Kerbe: "Wir waren auf jeder Position und in allen Bereichen chancenlos unterlegen. Deshalb müssen wir heute nicht über einzelne Personalien diskutieren. Das ist nach so einem Spiel nicht nötig."

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Sky-Experte Lothar Matthäus sah das jedoch ganz anders: "Natürlich haben alle schlecht gespielt, aber vier der ersten fünf Gegentore sind über die Seite von Klostermann gefallen. Man hat ihm keinen Gefallen getan, ihn nach so langer Zeit ohne Startelfeinsatz ausgerechnet gegen Bayern München und Weltklassespieler wie Luis Diaz und Michael Olise von Beginn an aufzustellen."

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Laut der FCB-Legende hätte Demichelis seinen Fehler viel früher einsehen müssen: "Als Trainer hätte man früher Einfluss nehmen können. Eigentlich hätte man ihn schon nach 20 oder 30 Minuten vom Platz nehmen müssen, auch um ihn zu schützen. Das ist hart, aber manchmal muss man einen Spieler in einer solchen Situation erlösen."

RB Leipzig hat ein Auswärtsproblem

Allerdings lief es in den vorherigen Auswärtsspielen auch ohne Klostermann in der Anfangsformation kaum besser. In der laufenden Spielzeit haben die Sachsen nur im DFB-Pokal in der Fremde gewinnen können, als man sich bei Eintracht Trier in der ersten Runde souverän mit 6:0 durchsetzen konnte. In der Bundesliga gab es bei Werder Bremen (1:3) und Bayer Leverkusen (0:2) jeweils eine Pleite. Auch in der Champions League reiste RB nach der deutlichen 1:4-Pleite mit null Punkten aus Como zurück in die Heimat.

Für Matthäus sind die Auswärtsauftritte und schwachen Leistungen gegen Top-Mannschaften schon früh in der Saison großer Grund zur Sorge: "Die Leipziger haben unter Ole Werner vor allem gegen die großen Mannschaften nicht die gewünschten Ergebnisse geholt. Deshalb wurde ein neuer Trainer gesucht. Aber die Auftritte auswärts reichen weiterhin nicht aus. Wenn du auswärts keine Spiele gewinnen kannst, kommst du nicht in die Champions League." In der Bundesliga liegt Leipzig mit neun Punkten aus sechs Spielen aktuell nur auf dem siebten Tabellenrang. Schon Anfang September kamen erste Spekulationen auf, dass Demichelis' Tage bei RB frühzeitig gezählt sein könnten.

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Auch Matthäus warnte nach der Bayern-Blamage noch einmal, dass Anspruch und Wirklichkeit in dem ambitionierten Umfeld nicht allzu lange auseinanderliegen sollten: "Bei RB Leipzig hat man nicht viel Zeit. Wenn es so weitergeht wie heute oder bei den vergangenen Auswärtsspielen, wird es auch für den Trainer schwierig. Die Verantwortlichen schauen genau hin. Wenn es nicht besser wird, wird man sehr schnell über den Trainer nachdenken."

Gedanken machte sich der Rekordnationalspieler auch wegen der Sprachfähigkeiten von Demichelis, der im Interview am Samstag nicht immer sicher wirkte: "Ich weiß nicht, ob er der englischen Sprache mächtig ist. Aber sein Deutsch ist teilweise schwer zu verstehen", analysierte Matthäus und zeigte sich ratlos: "Ich weiß nicht, wie in der Kabine kommuniziert wird. Vielleicht noch mit Dolmetscher in einigen Situationen. Ich bin sicher, dass nicht alle Spieler, die bei Leipzig spielen, Deutsch verstehen. Vielleicht auf Englisch. Ich weiß es nicht."

Der Spielplan dürfte derweil bei Demichelis nicht zur Entspannung beitragen. Am kommenden Mittwoch muss er mit seinem Team in der Champions League bei Real Madrid im Santiago Bernabeu bestehen. Am Samstag wartet dann ein Bundesliga-Heimspiel gegen den spektakulären Aufsteiger aus Elversberg, bevor im Pokal die Pflichtaufgabe gegen Rot-Weiss Essen ansteht. Allerdings auswärts.