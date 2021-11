Teamnamen in Frankreich: Das steckt hinter "Stade" und "Olympique"

Aufmerksamen Anhänger:innen wird es irgendwann im Leben aufgefallen sein, GOAL widmet sich dem in diesem Artikel genauer: Warum haben so viele französische Mannschaften "Olympique" oder "Stade" im Namen?

Fünf deutsche Spieler spielten bereits in der Herrenmannschaft von Olympique Lyon - Jerome Boateng tut es aktuell immer noch. Bei Olympique Marseille spielten sogar bereits sechs, unter anderem Klaus Allofs, Andi Köpke und Rudi Völler!

Ob sich diese Spieler:innen jemals gefragt haben, woher die besonderen Namen der Vereine kommt? GOAL liefert in diesem Artikel die Antwort. Spoiler: Auch PSG spielt dabei eine Rolle!

Teamnamen in Frankreich: Darum heißen so viele Vereine "Olympique"

Olympique Marseille und Olympique Lyon gehören zu den erfolgreichsten Mannschaften im französischen Fußball - dabei sind die beiden aber bei weitem nicht die einzigen Vereine mit "Olympique" im Namen.

Kleine Stichprobe gefällig? Auch die beiden Top-Klubs OSC Lille und OGC Nizza haben Olympique im Namen - da aber hier meistens die Abkürzungen benutzt werden, bekommt man es aber seltener mit.

Nimes, Tunesien, Marokko: "Olympique" ist kein Einzelfall

Auch in anderen Ligen ist der Name prominent vertreten: Olympique Nimes in der zweiten französischen Liga oder zahlreiche Mannschaften in den algerischen, marokkanischen oder tunesischen Ligen heißen so.

Die Übersetzung von "Olympique" kann man sich wohl auch ohne große Französischkenntnisse zusammenreimen - auf Deutsch benutzt man dafür das Wort "olympisch". Dass da irgendwo ein Bezug zum Sport und damit zum Fußball ist, ergibt ja Sinn, aber warum benannten sich dann so viele Vereine danach?

Huldigung an Altes Griechenland: Daher heißen Marseille und Lyon "Olympique"

Die Antwort ist einleuchtend: Zu Beginn des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor über 100 Jahren, waren viele Franzos:innen vom alten Griechenland begeistert und versuchten diesem nachzueifern.

So veranstalteten die Menschen als Privatpersonen beispielsweise abgewandelte Versionen der olympischen Spiele, ohne dabei Organisationen oder Institutionen einzubeziehen. Zu dieser Zeit wurden auch die ersten Fußballvereine gegründet, welche bis heute noch an der Spitze mitspielen.

Gleicher Name seit über 100 Jahren: Das hat es mit "Olympique" auf sich

Beispiel Olympique Lyon: Das offizielle Gründungsdatum ist zwar im Jahr 1950 eingetragen, dabei entstand der Vorgänger (Lyon Olympique) mit dem fast identischen Namen bereits im Jahr 1902. Noch früher passierte das bei Olympique Marseille: Die Mannschaft vom Mittelmeer gibt es seit 1899.

1904 bei OGC Nizza, 1902 bei OSC Lille (damals Olympique Lillois), 1901 bei Olympique Nimes - das Schema dürfte also klar sein. Aber wie verhält es sich beim Wort "Stade"?

Frankreich: Daher kommt das "Stade" vor den Vereinsnamen

Die Entstehungsgeschichte des Worts "Olympique" als Vereinsbezeichnung haben wir bereits geklärt, aber wie verhält es sich beim Wort "Stade"? Zuerst sollten wir uns wohl wieder die Übersetzung anschauen.

Auch hier gibt es wenige Überraschungen - "Stade" heißt im Deutschen "Stadion". Auch hier ist der Zusammenhang sichtbar, aber doch etwas merkwürdig - die Vereine in Deutschland heißen ja schließlich nicht FC Arena München, Stadion Aachen oder Ballsportheimspielstätte Dortmund?

Stade oder Olympique? Darum heißen französische Vereine so

Die Entstehungsgeschichte ist hier noch schneller erklärt, als bei "Olympique" - es hat nämlich genau denselben Ursprung! Man kann die Namen also als eine Art Huldigung der Franzos:innen an die Alten Griechen sehen.

Gerade die Athleten, die ins Stadion, also ins "Stade" traten, um dort die Wettkämpfe auszutragen, sollten durch diesen Namen posthum geehrt werden. Dabei waren gleich mehrere Vereine von der Idee überzeugt.

Ligue 1: Auch PSG hat Stade-Vergangenheit

Um zu bestätigen, dass die Ursprungsgeschichte des Namens mit dem von "Olympique" einhergeht, reicht ein Blick auf die Gründungsdaten der Vereine: 1910 entstand Stade Reims, 1901 gab es bereits Stade Rennes. Stade Brest gibt es in der Form zwar erst seit 1950, allerdings besteht der bretonische Verein aus einem Zusammenschluss vom fünf Vereinen.

Fun Fact: Serienmeister PSG (Paris Saint-Germain) mag zwar erst 1970 gegründet worden sein und daher nicht durch eine jahrhundertelange Geschichte glänzen, einen Zusammenhang mit "Olympique" und "Stade" hat der Verein aber trotzdem: Der Verein, aus dem PSG hervorging, war nämlich "Stade Saint-Germain". In der Saison 1972/1973 übernahm PSG sogar für eine Spielzeit nochmal den Namen "Stade Saint-Germain".