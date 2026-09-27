Zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona bahnt sich möglicherweise ein Transferduell um Mexiko-Juwel Gilberto Mora an.

Wie die spanische Zeitung as berichtet, gehören die beiden Erzrivalen zu den Klubs, die sich intensiv mit dem offensiven Mittelfeldspieler beschäftigen.

Laut des Berichts könnte ein entscheidender Vorteil in einem potenziellen Poker mit weiteren Topvereinen sein, dass Real und Barca zu Moras Beraterin Rafaela Pimenta jeweils besten Kontakt pflegen. Für beide spanische Erzrivalen sei der 17-Jährige neben seinen herausragenden sportlichen Qualitäten auch aus Marketingsicht interessant, um das Standing auf dem mexikanischen Markt weiter auszubauen.

Hat auch der BVB Interesse an Gilberto Mora?

Dass Barca und Real nicht die einzigen großen Adressen sind, die sich mit Mora beschäftigen, ist kein Geheimnis. Unter anderem Borussia Dortmund wurde schon mit dem Edeltechniker in Verbindung gebracht, ebenso die englischen Giganten FC Liverpool oder Manchester City.

Mora gilt als eines der größten Mittelfeldtalente weltweit, ist beim mexikanischen Erstligisten Club Tijuana bereits Leistungsträger und kam in der bisherigen Saison bei sieben Einsätzen schon auf fünf Tore. Am Samstag sorgte Mora dann auch mal wieder im Nationaltrikot für Aufsehen, als er im Testspiel gegen Kolumbien nach herausragendem Dribbling sein erstes Länderspieltor erzielte und zum 1:1-Endstand traf.

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Schon bei der Heim-WM, bei der die Mexikaner im Achtelfinale nur denkbar knapp an England scheiterten, hatte sich Mora mit guten Auftritten in den Fokus gespielt. In drei der fünf mexikanischen Turnierspiele stand der Jungstar in der Startelf, insgesamt ist er bereits 13-mal für sein Heimatland aufgelaufen.

Seinen Vertrag bei Tijuana hatte Mora zwar kurz vor der WM bis 2029 verlängert. Allerdings steckte dahinter sicherlich Kalkül seines Vereins, um das hochbegabte Eigengewächs in den kommenden Transferperioden für eine möglichst hohe Ablöse an einen europäischen Spitzenklub zu verkaufen.